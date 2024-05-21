和潤投資陽光伏特家逾2億元 拓用電生態圈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-21 12:49

和潤 (6592-TW) 今 (21) 日宣布，在加速發展再生能源解決方案的技術並擴張市場的關鍵時刻，進行戰略性投資，旗下和潤電能投資陽光伏特家逾 2 億元，持續架構「創能、用能、儲能、節能和售電」五大業務主軸，目標逐漸形成用電生態圈。

和潤董事長劉源森說，和潤電能今年成立滿 2 年，累積保有容量光 + 儲能案場達 220MW，一個月發電 700 萬度，預計一個月可挹注營收約達 3500 萬元，算是達到階段性的成果。

和潤說明，此次策略性投資的這筆資金，取得陽光伏特家約 20% 股權，將被投入到提供新能源解決方案的技術，特別是在提升電力交易平台的匹配效率和調度彈性的技術上。

同時，陽光伏特家也將與和潤電能合資成立項目公司「潤特綠能」，由和潤電能持股 70%，藉此進一步提升全民光電綠屋頂的滲透率以及其他形式再生能源電站的開發，進而擴張在能源市場的持續影響力。

陽光伏特家自成立以來，致力於開發面向未來的能源解決方案，透過陽光伏特家的 ENTFRONN 電力交易平台，讓能源供需雙方減少交易摩擦，實現高效匹配。

陽光伏特家執行長馮哺儒說，在此資本密集的產業中，並未將資源投入在大型電廠的開發與持有，而是以數據為基礎在售電市場發揮影響力。

陽光伏特家認為，隨著市場的多元化，管理複雜度會急劇增加，在大量累積的數據和高效的管理流程下，已建立起公司的市場競爭力。