〈美股早盤〉市場靜待輝達財報、Fed會議紀錄出爐 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-20 21:44

美股主要指數周一 (20 日) 開盤漲跌互現，投資人靜待輝達公布最新財報，以及美國央行本周稍晚將公布的貨幣政策會議紀錄，上月的會議紀錄可能會考驗美股上周創紀錄的漲勢是否能延續。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 80 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.5%。

美股周一開盤前，主要指數期貨走高，其中標普 500 指數期貨上漲 0.2%、那斯達克 100 指數期貨上漲 0.3%，投資人忽略大宗商品價格上漲對通膨影響，看好今年仍有可能降息。

大宗商品方面，銅和黃金價格創下歷史新高，提振股市。歐洲斯托克 600 指數徘徊在歷史高點附近，礦業股領漲，其中包括 Glencore Plc 與 KGHM SA。

銅價飆升至歷史新高，倫敦金屬交易所 (LME) 銅價期貨首次突破 1.1 萬美元大關；金價超過 4 月創下的上一個高峰，伊朗總統萊希 (Ebrahim Raisi) 空難離世引發外界對中東政局再次緊張的擔憂，提振金價走勢。原油價格則保持穩定，今年迄今已上漲 10%。

有分析指出，一項大宗商品指數本月漲逾 4%，市場擔心新一輪通膨的抬頭可能會讓股票和債券黯然失色。然而有許多投資人相信，物價壓力將持續放緩，讓美國聯準會 (Fed)、歐洲央行(ECB) 和其他主要央行有機會在未來幾個月降息。

SG Kleinwort Hambros 銀行投資長 Gene Salerno 表示：「從根本上說，投資人並不擔心經濟的健康狀況。我不太擔心大宗商品的上漲，因為它只是通膨的一個組成部分，我們正在看到通膨的其他方面，例如就業市場的泡沫，開始消退。」

截至台北時間周一（20 日）21 時許：

焦點個股：

理想汽車 (LI-US) 早盤股價下跌 9.28%，至每股 22.58 美元

中國電動車製造商理想汽車周一美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，儘管營收年增近四成，但該季汽車銷量與第二季展望不及市場預期，盤前美股 ADR 挫跌逾 4%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.91%，至每股 175.84 美元

路透周一援引知情人士消息報導，為安撫歐洲租賃公司，特斯拉對現貨新車購買給予非官方折扣，並著手改善多年來遭到詬病的服務和維修問題。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.85%，至每股 177.55 美元

Alphabet 旗下 Google 計劃斥資 10 億歐元 (合 11 億美元) 在芬蘭建設其主要的資料中心，因為綠能取得容易。Google 發言人周一透過電子郵件表示，今年和明年的員工人數將增加四分之一達到 500 人。不過該公司拒絕透露這筆投資將對該站點的數據容量產生何種影響。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：