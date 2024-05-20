Google計劃斥資11億美元在芬蘭擴建資料中心
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-20 19:57
根據外媒周一 (20 日) 報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 計劃斥資 10 億歐元 (合 11 億美元) 在芬蘭建設其主要的資料中心，因為綠能取得容易。
Google 發言人周一透過電子郵件表示，今年和明年的員工人數將增加四分之一達到 500 人。不過該公司拒絕透露這筆投資將對該站點的數據容量產生何種影響。
該設施位於芬蘭南海岸的哈米納 (Hamina)。該區提供良好的可再生能源供應，這對 Google 在本世紀末實現所有辦公室和資料中心都使用綠色能源的目標至關重要。
報導指出，這家科技巨擘還與當地公用事業公司合作進行一個計畫，將多餘的熱量輸送到用於該地區家庭供暖的管線網絡中。這種被稱為區域供熱 (District Heating System) 的技術在北歐部分地區很常見。
Google 全球基礎設施策略和永續發展主管 Ben Townsend 在受訪時表示，如果成功，將有助於指導未來的投資。
他說:「這可能會開始引導新的選址機會，使餘熱回收和區域供熱更容易實施。」該地區試驗計畫將把回收的熱能免費提供給芬蘭能源公司 Haminan Energia Oy。
Google 並不是北歐地區第一家提供當地能源公司熱能的科技公司。微軟 (MSFT-US) 於 2022 年加入芬蘭公用事業公司 Fortum Oyj，以捕獲能源並將其分配到當地網路。瑞典首都斯德哥爾摩也在利用資料中心的熱度來達到同樣的目的。
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