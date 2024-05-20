傳價格戰影響歐洲租賃客戶 特斯拉祭補償安撫

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-20 21:07

然而，這又帶來了新的問題──這些補償是否會讓特斯拉本來就遭到降價策略擠壓的利潤雪上加霜。特斯拉第一季淨利年減 55% 至 11.3 億美元、營益率從去年第四季的 8.2% 進一步降至 5.5%。

值得注意的是，這些歐洲租賃公司的穩定需求，為特斯拉提供了重要的現金流和利潤來源。如果這部分客戶流失，將對特斯拉的長期發展造成嚴重影響。

歐洲租賃市場至關重要 特斯拉不得不低頭

總部位於布魯塞爾的歐洲租賃協會（Leaseurope）總經理 Richard Knubben 表示：「沒有什麼比不斷降低車隊買家的資產價值更糟糕的事情了。」

租賃公司的業務模式是購買新車，然後將其租賃給消費者。在決定租賃價格時，租賃公司會考慮車輛的預期殘值，即租賃期結束時車輛的估計轉售價值。租賃公司的獲利很大程度上取決於這些殘值的實現。

然而，如果市場上新車價格突然大幅下跌，就會對已出租車輛的殘值產生負面影響。租賃期結束時，這些車輛的實際轉售價格可能遠低於最初的估計。這種殘值的縮水會直接導致租賃公司的財務損失。

Knubben 說：「特斯拉現在積極告訴我們的會員：『我們可以給你們折扣，給你們補償』 ，但特斯拉的殘差下降得如此之快，我不確定他們提供的折扣是否足夠。 」

歐洲一家汽車租賃巨擘的高層則表示，從 2023 年中期開始，特斯拉為其旗下車款提供非正式的季末折扣，如果 Model 3 和 Model Y 有現貨，折扣金額最高可達 2,000 歐元。

對特斯拉來說，歐洲租賃市場的重要性不容忽視。市場研究公司 Dataforce 的數據顯示，特斯拉去年在英國和 15 個歐盟國家的銷售中，租賃和汽車租賃公司占 44%，比例接近一半。

特斯拉第一季在這些國家的車隊銷售量下降 2.3%，整個車隊市場成長 3.5%。然而，在特斯拉的車隊銷售中，租賃公司和租車公司的購買所佔比例從先前的水準上升到了 49%。

這表明，儘管特斯拉的整體車隊銷售量有所下滑，但租賃和租車公司仍然青睞特斯拉，並將其車隊購買預算的很大一部分分配給了特斯拉。

直到最近，特斯拉還擁有先發優勢，歐洲企業客戶幾乎沒有電動車的替代品來滿足內部氣候目標或歐盟排放目標。

特斯拉售後服務為歐洲租賃公司及其客戶痛點

根據路透對企業車隊經理的採訪，特斯拉售後服務一直是歐洲租賃公司及其客戶的痛點——維修時間太長，成本也遠高於其他車款。

其中，英國國家電網公司 (National Grid) 車隊經理 Lorna McAtear 表示，特斯拉的維修成本是行業平均水平的 3 倍，其他問題還包括訂購系統繁瑣以及汽車交付時出現缺陷問題。英國國家電網公司的公司車隊擁有 2,000 輛汽車，其中 500 多輛是特斯拉。

McAtear 表示，除非這些問題得到解決，否則她計劃建議公司從車隊中剔除特斯拉。同時，比亞迪以開始向其交付汽車。