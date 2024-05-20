〈財報〉理想汽車上季業績黯淡 本季交車展望不及預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-20 19:36

中國電動車製造商理想汽車周一 (20 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，儘管營收年增近四成，但該季汽車銷量與第二季展望不及市場預期，盤前美股 ADR 挫跌逾 4%。

展望未來，理想汽車預估第二季 (本季) 交車量介在 10.5 萬至 11 萬輛，年增 21.3% 至 27.1%，低於市場預期的約 13.7 萬輛；第二季營估年增 4.2% 至 9.4%，介在人民幣 299 億至 314 億元之間 (以下單位皆同)，低於市場預期的 386.3 億元。

根據財報，理想汽車第一季 (截至 3/31) 營收年增 36.4% 至 256 億元，略低市場預期的 255.8 億元，季減 38.6%；該季毛利報 53 億元，年增 38%、季減 46%；毛利率報 20.6%，與去年同期的 20.4% 基本持平，季減 2.9 個百分點，主因是車輛毛利率下滑。

圖：理想汽車財報

獲利方面，該公司上季淨利 (Non-GAAP) 年減 9.7% 至 13 億元，季減 72.7%，遠低分析師預期的 16 億元、每股獲利報 0.56 元，不及去年同期的 0.89 元，更遠遠低於市場預期的 1.61 元。

汽車銷售方面，理想汽車上季車輛銷售營收年增 32.3% 至 242.5 億元，年減 39.9%，不及市場預期的 267.1 億元；第一季車輛毛利率為 19.3%，與去年同期的 19.8% 基本持平，低於去年第四季的 22.7%，毛利率下滑主要受到降價影響。

至於今年首季車輛營收下滑，理想汽車表示是受到與中國春節假期相關的季節性因素的影響及 3 月銷售訂單不如預期導致的車輛交付量減少。

理想汽車財務長李鐵表示，儘管經歷新車款上市、產品迭代和價格體系調整，第一季的財務表現保持穩健，毛利率維持在 20.6% 的健康水準。雖然第一季交付量較上季有所波動，但對未來幾季的交付量成長充滿信心，並在研發和銷服網路保持投入。

理想汽車上季交付 8.04 萬輛汽車，其中包括其首款電動車款——7 座 MEGA 貨車的首批發貨。這款售價 559,800 元的廂式車需求低迷，迫使該公司將單季交付目標從早先的 10 萬至 13 萬輛下調至 7.6 萬至 7.8 萬輛。