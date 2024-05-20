LME銅價一度漲破1.1萬美元刷紀錄新高 高盛：長期樂觀、短期需謹慎

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-20 20:21

外媒周一 (20 日) 報導，由於投資人預期銅供應短缺加劇紛紛湧入銅市場，倫敦金屬交易所 (LME) 銅價一度漲破每公噸 11,000 美元，寫下歷史新高，延續由投資人推動長達數月的漲勢。「大宗商品旗手」高盛表示，儘管長期樂觀，短期對銅謹慎，小心 2021 年第二季情境重演。

截稿前，LME 銅價回落至每公噸 10,942 美元。

幾個月來，銀行、礦商和投資基金一直在吹捧銅的光明長期前景，過去幾周湧入銅市場的大量投資給看空交易員帶來了壓力。由於現貨需求疲軟，尤其是中國的現貨需求疲軟，這些交易員採取了更為謹慎的立場。

2024 年的一些事態發展給看漲銅的人壯膽，吸引越來越多的投機資金。銅礦石供應緊張引發了冶煉廠減產的傳言，​​投資者押注電動車、再生能源和人工智慧 (AI) 等快速成長行業使用量的飆升，將抵消建築等傳統行業的拖累。

4 月初，銅價開始飆漲。上周，由於紐約期貨市場的空頭擠壓引發全球搶購銅的熱潮，銅價漲勢進入超速狀態。

研究機構 CRU Group 的首席分析師 Craig Lang 在新加坡受訪時說:「這使價格達到了另一個水準，在這種環境下很難說已經觸頂。大宗商品市場確實傾向於過份提升。 」

多年來，投資者、交易員和礦業高層一直警告稱，由於綠色產業需求不斷膨脹，全球銅面臨嚴重短缺。大宗商品資深人士、凱雷投資集團 (Carlyle Group Inc.) 能源路徑團隊首席策略長 Jeff Currie 上周說，銅是他見過的最好的做多交易。

許多實際交易參與者警告，銅價走在現實的前面。需求仍然相對不慍不火，尤其是在最大的買家中國，那裡的庫存水準仍然很高，銅線和銅棒的供應商一直在削減產量。中國的需求如此低迷，以至於隨著紐約和倫敦的銅價大幅高於國內市場的現行價格，各冶煉廠一直在競相出口銅。

但隨著投資人蜂擁至西方交易所，看空交易員爭相回購空頭部位，這種脫節持續擴大。銅價迅速攀升至每公噸 1.1 萬美元，也帶來了大量看漲選擇權，這一趨勢可能會進一步推動銅價反彈，因已賣出合約的交易商正透過買入期貨來彌補曝險。

值得注意的是，「大宗商品旗手」高盛表示，儘管對銅價展望保持樂觀積極，但近期市場訂單顯示，短期內需要謹慎，高價正在抑制需求，警惕基本面與價格預期的分歧。

高盛表示，最新訂單調查顯示銅需求超預期疲軟，隨著銅價飆升，需求放緩，從 4 月開始在 5 月進一步加劇，主要是訂單延遲和規模收縮。

高盛認為，當下的情景可能類似於 2021 年第二季，過高的銅價可能有所回檔，才能走上了更溫和、可持續的上漲之路。

高盛解釋說，2021 年第一季銅價暴漲 20% 之後，負面回饋從 3 月開始，並在第二季的大部分時間加劇。當時 5 月底銅價從每噸 10,240 美元的高峰開始回調 9% 後，情況有所緩解，銅價走上了更溫和、可持續的上漲之路。