美股重點新聞摘要2024年05月16日
鉅亨網新聞中心 2024-05-16 07:44
今日操盤前瞻
美股財報 (5/15 盤後)：思科 (CSCO)
日本 Q1 GDP 初值
美股財報 (5/16 盤前)：沃爾瑪 (WMT)、京東 (JD)、百度 (BIDU)、Under Armour(UA)、強鹿 (DE)
美國 4 月營建許可、新屋開工、進口物價指數、工業生產
美國上周失業金數據
設備需求趨穩 思科本季營收展望佳、上調全年財測
即使營收創 15 年來最大跌幅，電腦網路設備商思科 (Cisco)(CSCO-US) 上季營收和獲利表現仍優於預期，隨著設備需求趨穩，公司給出優於預期的本季營收指引，並調升全年展望，激勵盤後股價漲逾 4%。閱讀全文...
較年初倍增！Netflix 廣告版全球訂閱人數達 4000 萬
串流影視巨擘 Netflix (NFLX-US) 周三 (15 日) 表示，其內置廣告的訂閱方案，全球已累積 4000 萬名每月活躍用戶，自 1 月時公布的 2300 萬名訂閱人數幾乎翻升一倍。閱讀全文...
拜登和川普將於 6 月 27 日進行首場電視辯論
美國總統拜登和前總統川普將於美國總統大選投票前舉行兩次辯論，分別於 6 月下旬和 9 月初，這場歷史性的提前對決，將為大選的最後幾個月定下基調。閱讀全文...
神秘選股揭曉！安達躋身波克夏前十大持股
由「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 執掌的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 在最新監管文件中公開了他的秘密選股，全球最大產險和意外險公司安達 (Chubb) 一舉躋身波克夏前十大持股。與此同時，波克夏在上季減持蘋果，一如公司此前說法，並清倉惠普。閱讀全文...
Fed 傳聲筒：聯準會仍需兩份 CPI 報告強化信心 可能不會在 9 月前降息
美國周三 (15 日) 最新公布數據顯示核心消費者物價指數 (CPI) 增速放緩，重燃市場對聯準會 (Fed) 今年降息預期，不過有「Fed 傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 同日撰文指出，市場可能太過樂觀，Fed 可能不會在今年 9 月之前降息。閱讀全文...
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