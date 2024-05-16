美股重點新聞摘要2024年05月16日

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 07:44

今日操盤前瞻

美股財報 (5/15 盤後)：思科 (CSCO)

日本 Q1 GDP 初值

美股財報 (5/16 盤前)：沃爾瑪 (WMT)、京東 (JD)、百度 (BIDU)、Under Armour(UA)、強鹿 (DE)

美國 4 月營建許可、新屋開工、進口物價指數、工業生產

美國上周失業金數據

設備需求趨穩 思科本季營收展望佳、上調全年財測

較年初倍增！Netflix 廣告版全球訂閱人數達 4000 萬

串流影視巨擘 Netflix (NFLX-US) 周三 (15 日) 表示，其內置廣告的訂閱方案，全球已累積 4000 萬名每月活躍用戶，自 1 月時公布的 2300 萬名訂閱人數幾乎翻升一倍。閱讀全文...

拜登和川普將於 6 月 27 日進行首場電視辯論

美國總統拜登和前總統川普將於美國總統大選投票前舉行兩次辯論，分別於 6 月下旬和 9 月初，這場歷史性的提前對決，將為大選的最後幾個月定下基調。閱讀全文...

神秘選股揭曉！安達躋身波克夏前十大持股

Fed 傳聲筒：聯準會仍需兩份 CPI 報告強化信心 可能不會在 9 月前降息