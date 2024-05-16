通膨創3年低Fed降息預期再升溫 美元摔數月低點 人民幣漲破7.21

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 10:06

美國核心通膨率周三 (15 日) 創 3 年最慢增速紀錄，零售銷售持平上月表現，推動美國聯準會 (Fed) 降息預期，美元今 (16) 日貶至數月低點，人民幣兌美元(USDCNY) 匯率一度飆逾 300 點漲破 7.21，創逾一周以來新高，中國人民銀行今日更將人民幣兌美元參考匯率中間價定為 7.102。

根據美國勞工部公佈的數據，美國 4 月消費者物價指數 (CPI)、核心 CPI 分別年增 3.4% 與 3.6%，均較 3 月放緩，美國 4 月 CPI 月增率 0.3%，低於市場預期的 0.4%，3 月月增率則為 0.4%。在此之前，美國 CPI 同比增幅已連續兩個月上升。

市場也認為，隨著 11 月美國總統大選逼近，周三數據為最快 9 月甚至更快降息增添可能性，且低於預期的零售銷售數據也增強投資人對降息的信心。

State Street 東京分行經理 Bart Wakabayashi 表示，在下次會議之前，Fed 可能有時間真正仔細研究數據並做出強有力的決定，這就是市場現在的反應。

嘉信理分析師 Richard Flynn 則說，最新的美國 CPI 數據可能給美股帶來安慰，但不太可能促使利率立即發生變化。耐心是 Fed 最近的核心資訊，官員們一直一致地表示，目前的利率具有足夠的限制性，足以控制通脹，下一步將是降息，但同樣明顯的是，他們並不急於採取行動。

有「新 Fed 通訊社」之稱的知名財經記者 Nick Timiraos 也表示，周三數據不足以改變 Fed 對於是否以及何時開始降息的預期，Fed 恐仍不會在 9 月前行動，恐還需要兩份 CPI 報告增強信心。

周三數據公佈後，投資人加碼押寶 Fed 將在 9 月降息，根據利率互換合約最新定價，交易員預期 9 月降息一碼機率上升至 80% 以上。

美國最新通膨數據公佈後，全球金融資產出現劇烈波動，美國公債殖利率盤中一度跳水逾 10 個基點。