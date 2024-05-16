通膨創3年低Fed降息預期再升溫 美元摔數月低點 人民幣漲破7.21
鉅亨網新聞中心 2024-05-16 10:06
美國核心通膨率周三 (15 日) 創 3 年最慢增速紀錄，零售銷售持平上月表現，推動美國聯準會 (Fed) 降息預期，美元今 (16) 日貶至數月低點，人民幣兌美元(USDCNY) 匯率一度飆逾 300 點漲破 7.21，創逾一周以來新高，中國人民銀行今日更將人民幣兌美元參考匯率中間價定為 7.102。
根據美國勞工部公佈的數據，美國 4 月消費者物價指數 (CPI)、核心 CPI 分別年增 3.4% 與 3.6%，均較 3 月放緩，美國 4 月 CPI 月增率 0.3%，低於市場預期的 0.4%，3 月月增率則為 0.4%。在此之前，美國 CPI 同比增幅已連續兩個月上升。
市場也認為，隨著 11 月美國總統大選逼近，周三數據為最快 9 月甚至更快降息增添可能性，且低於預期的零售銷售數據也增強投資人對降息的信心。
State Street 東京分行經理 Bart Wakabayashi 表示，在下次會議之前，Fed 可能有時間真正仔細研究數據並做出強有力的決定，這就是市場現在的反應。
中國銀河證券首席經濟學家、研究院院長章俊認為，今年第二季美國通膨數據有進一步回落的空間，滯後市場數據的價格分項和季節性調整的變化可能不會使通膨延續反彈的態勢，降息預期的升溫可能給美國長債和黃金等資產帶來進一步上漲的動力。
嘉信理分析師 Richard Flynn 則說，最新的美國 CPI 數據可能給美股帶來安慰，但不太可能促使利率立即發生變化。耐心是 Fed 最近的核心資訊，官員們一直一致地表示，目前的利率具有足夠的限制性，足以控制通脹，下一步將是降息，但同樣明顯的是，他們並不急於採取行動。
有「新 Fed 通訊社」之稱的知名財經記者 Nick Timiraos 也表示，周三數據不足以改變 Fed 對於是否以及何時開始降息的預期，Fed 恐仍不會在 9 月前行動，恐還需要兩份 CPI 報告增強信心。
周三數據公佈後，投資人加碼押寶 Fed 將在 9 月降息，根據利率互換合約最新定價，交易員預期 9 月降息一碼機率上升至 80% 以上。
美國最新通膨數據公佈後，全球金融資產出現劇烈波動，美國公債殖利率盤中一度跳水逾 10 個基點。
匯率方面，紐約時段收盤，美元指數報 104.31，盤中最低至 104.28，創下 4 月 10 日（近五周）以來新低水準。非美貨幣普遍上漲，澳元兌美元 (USDAUD) 繼昨夜創下最大單日漲幅後，今日在亞洲早盤進一步上漲 0.1%，觸及 0.67 美元的四個月高點。
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