〈財報〉設備需求趨穩 思科本季營收展望佳、上調全年財測

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-16 07:30

即使營收創 15 年來最大跌幅，電腦網路設備商思科 (Cisco)(CSCO-US) 上季營收和獲利表現仍優於預期，隨著設備需求趨穩，公司給出優於預期的本季營收指引，並調升全年展望，激勵盤後股價漲逾 4%。

FY 2024 Q4 財測 v.s. LSEG 共識預期

營收：134 億至 136 億美元 v.s. 132.3 億美元

調整後每股盈餘 (EPS)：84 美分至 86 美分

調整後毛利率：66.5% 至 67.5%

展望 2024 會計年度，思科將全年營收指引從 2 月給出的 515 億至 525 億美元，上調至 536 億至 538 億美元，優於 LSEG 共識預期的 531.4 億美元。調整後 EPS 預測從 2 月點 3.68 美元至 3.74 美元，調整為 3.69 美元至 3.71 美元。

思科表示，到了 2025 會計年度，營收將以「低至中個位數百分比成長」。

思科一直在努力降低對核心網路設備業務的依賴，近年來，該項業務飽受供應鏈問題和疫後需求放緩干擾。

財務長 Scott Herren 於聲明指出，客戶過去幾季的設備安裝情況符合預期，需求趨於穩定，而將 Splunk 添加到產品線，可望成為進一步成長的催化劑。

執行長 Chuck Robbins 在和分析師舉行的電話會議中表示，目前預估客戶將在本會計年度於 7 月結束前，完成大部分的設備安裝。

發布財報與財測後，截稿前，思科盤後股價上漲 4.6%。該股周三收漲 1.47% 至每股 49.67 美元。

Q3(截至 4/27) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 共識預期

營收：127 億美元 (年減 13%) v.s. 125.3 億美元

調整後 EPS：88 美分 v.s. 82 美分

思科公布 Q3 營收年減約 13% 至 127 億美元，創下 2009 年來最大跌幅。因庫存積壓，思科營收已連續兩季下滑。

該公司於聲明指出，客戶正在安裝前幾季採購的設備，導致訂單成長暫時放緩，一旦僵局化解，他們將重新展開投資。

觀察各項業務，包含資料中心交換器在內的核心網路業務，上季收入達 65.2 億美元，年減 27%；安全收入約 13 億美元，年增 36%；協作和可視性收入分別為 9.87 億美元和 2.11 億美元。

思科上季完成對資安軟體業者 Splunk 的 280 億美元收購案，這筆交易導致思科調整後 EPS 下滑 1 美分，但也帶來 4.13 億美元的額外收入。

思科表示，若將 Splunk 計算在內，上季訂單成長了 4%，其他方面則持平。

Robbins 稱，完成收購交易後，有 5000 個現有客戶具有成為 Splunk 重要客戶的潛力，公司銷售團隊已經在進行接洽。