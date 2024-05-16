較年初倍增！Netflix廣告版全球訂閱人數達4000萬

鉅亨網編譯許家華 2024-05-16 07:33

串流影視巨擘 Netflix (NFLX-US)周三 (15 日) 表示，其內置廣告的訂閱方案，全球已累積 4000 萬名每月活躍用戶，自 1 月時公布的 2300 萬名訂閱人數幾乎翻升一倍。

Netflix 表示將推出自家廣告平台，並不再與微軟 (MSFT-US) 合作開發該技術，雖然微軟仍是其程式化廣告合作夥伴，但 The Trade Desk、Google Display & Video 360 和 Magnite 等其他廣告科技公司也將加入。

Netflix 將於今年稍晚開始在加拿大測試廣告科技平台，並計劃明年第二季末在美國推出， 目標是在 2025 年底前將該平台推廣到全球各地。

Netflix 周三的公告旨在吸引廣告商，該串流媒體巨頭第二次與媒體同業一起進行年度宣傳，以鎖定其平台的廣告。

周三稍早，該公司已達成協議，將在今年聖誕節當天直播兩場國家橄欖球聯盟 (NFL) 比賽，且明後兩年的聖誕節至少直播一場比賽。

Netflix 共同執行長 Ted Sarandos 周三表示，Netflix 可以選擇在未來幾年舉辦一到兩場比賽，並以 2024 年作為測試。

這 Netflix 在經歷多年阻力後，首次真正踏入體育賽事直播領域。體育賽事，尤其是 NFL，已證實是傳統電視的防線，也可推動串流媒體服務。

Netflix 尚未披露 NFL 交易條款，但知情人士表示，Netflix 將為每場比賽支付約 7500 萬美元，NFL 和 Netflix 的發言人都拒絕置評。

串流廣告市場

過去 Netflix 為了在用戶成長放緩的情況下推動營收成長，2022 年 11 月首次推出內置廣告的訂閱方案，隨後也在去年戮力解決寄生戶問題 (用戶間帳密共享)。

自此 Netflix 廣告版方案的訂閱人數快速累積，由於推出廣告版方案的速度較同業慢了一步，Netflix 取消在美國和英國最便宜的無廣告訂閱方案，以助推升廣告版訂閱量。

Netflix 周三表示，在提供廣告版訂閱方案的國家 / 地區，40% 註冊用戶都選擇這種最便宜的訂閱服務。Netflix 目前擁有 2.7 億訂閱用戶。

相比之下，迪士尼 (DIS-US) 旗艦服務 Disney + 全球訂閱人數達 1.176 億；由 Max 領導的華納兄弟探索頻道的串流媒體部門擁有 9960 萬人訂閱，這兩家公司近期宣布將推出同捆出售的串流媒體服務，避免用戶結束訂閱，也可推動其串流媒體業務獲利。

同時，新興的競爭對手每季訂閱人數也會增加，截至最近一季，康卡斯特 (CMCSA-US) 的 Peacock 擁有 3400 萬用戶，而派拉蒙全球 (PARA-US) 的 Paramount+ 則擁有 7100 萬用戶。