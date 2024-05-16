〈美股13F報告〉神秘選股揭曉！安達躋身波克夏前十大持股

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-16 05:56

由「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 執掌的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 在最新監管文件中公開了他的秘密選股，全球最大產險和意外險公司安達 (Chubb) 一舉躋身波克夏前十大持股。與此同時，波克夏在上季減持蘋果，一如公司此前說法，並清倉惠普。

根據周三 (15 日) 收盤後公告的 13F 申報文件，波克夏第一季買進近 2,600 萬股的安達(CB-US)，價值 67 億美元。截至 3 月底，這家保險公司已為波克夏的第九大持股。

去年 Q3 和 Q4 的公開文件指出，波克夏要求美國證券交易委員會 (SEC) 對至少一項持股進行保密處理，目的是為了不要暴露正在進行中的投資計畫。而修訂後的文件顯示，波克夏早在去年下半年便開始建倉安達。入股消息傳出後，安達在盤後交易時段勁揚逾 6%。今年迄今，該股已漲近 12%。

波克夏 Q1 主要持股變動：

文件還顯示，波克夏上季售出所有惠普持股，並減碼蘋果，與公司本月稍早說法一致。

儘管如此，巴菲特在兩周前的年度股東大會上表示，投資這家 iPhone 製造商，甚至比投資組合中的另外兩大持股美國運通及可口可樂還要更好，並暗示稅務考量可能是他決定賣出部分蘋果持股的原因。

即使上季減持蘋果，截至 3 月底，波克夏仍持有價值 1,354 億美元的蘋果股票。

除了蘋果以外，其他遭波克夏減碼的股票還有雪佛龍、建材商 Louisiana-Pacific、廣播公司 Sirius XM 以及派拉蒙。