〈貴金屬盤後〉美通膨減緩 Fed降息前景更樂觀 黃金登3周多高點

鉅亨網編譯許家華 2024-05-16 06:15

由於美國 4 月消費者物價漲幅低於預期，增加美國聯準會 (Fed) 今年稍晚降息的可能性，美元走軟和公債殖利率隨之下降，而受此推升，黃金價格周三 (15 日) 觸及 3 周多高點。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 1.2% ，收每盎司 2392.40 美元。

現貨黃金上漲 1.2%，至每盎司 2386.65 美元。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，消費者物價指數 (CPI) 數據「可能是早期跡象，表明隨著時間的推移，通膨將會降溫，Fed 將在當前週期內啟動降息。」

美國 4 月 CPI 上升 0.3%，較 2 月和 3 月的 0.4% 通膨年率下降，表明自第二季起通膨恢復下降趨勢，提振金融市場對 9 月降息的預期。(目前聯邦基金利率範圍在 5.25%-5.50%)

根據路透社調查，經濟學家先前預測 4 月 CPI 上漲 0.4%，較去年同期上漲 3.4%。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 報告寫道，以技術面來說，黃金多頭具有整體近期技術優勢，多頭下一個上行價格目標是讓 6 月期貨收盤價高於 2400 美元的堅實阻力位。