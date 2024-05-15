〈貴金屬盤後〉PPI通膨高於預期 美元、公債殖利率回落 黃金反彈收復失地
鉅亨網編譯許家華 2024-05-15 06:30
數據顯示美國 4 月生產者物價 (PPI) 漲幅超過預期，表明通膨仍居高不下，引起美元和公債殖利率回落，推動黃金價格周二 (14 日) 反彈上升。
Marex 分析師 Edward Meir 認為，美元走跌多少提振了黃金市場。「Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 沒有暗示升息的事實也是正面因素，這可能給予黃金額外提振力。」
由於服務和商品成本強勁上漲，美國 4 月 PPI 漲幅超出預期，導致交易商削減了 9 月首次降息的押注。
在美國公布 PPI 數據後，美元兌其他貨幣下跌 0.2%，令美元計價的黃金對使用其他貨幣的買家來說更便宜。
基準 10 年期公債殖利率也小幅走低。
Fed 主席鮑爾預計，今年美國通膨率將像去年一樣持續全年下降，且 Fed 不太可能有再次升息的必要。
目前市場焦點轉向周三的美國 CPI 數據，這可讓市場更清楚探查 Fed 今年的降息動向。
其他金屬交易
德意志銀行報告指出，鉑金的表現預計將優於大盤，因為汽車催化劑需求不斷增長，投資流入潛力更大，以及南非鉑族金屬採礦業資本支出收緊，這可能會對鉑金供應產生不成比例的影響。
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