〈貴金屬盤後〉PPI通膨高於預期 美元、公債殖利率回落 黃金反彈收復失地

鉅亨網編譯許家華 2024-05-15 06:30

數據顯示美國 4 月生產者物價 (PPI) 漲幅超過預期，表明通膨仍居高不下，引起美元和公債殖利率回落，推動黃金價格周二 (14 日) 反彈上升。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 0.7% ，收每盎司 2359.90 美元。

現貨黃金上漲約 1%，至每盎司 2358.98 美元，收復周一下跌的 1%。

Marex 分析師 Edward Meir 認為，美元走跌多少提振了黃金市場。「Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 沒有暗示升息的事實也是正面因素，這可能給予黃金額外提振力。」

由於服務和商品成本強勁上漲，美國 4 月 PPI 漲幅超出預期，導致交易商削減了 9 月首次降息的押注。

在美國公布 PPI 數據後，美元兌其他貨幣下跌 0.2%，令美元計價的黃金對使用其他貨幣的買家來說更便宜。

基準 10 年期公債殖利率也小幅走低。

Fed 主席鮑爾預計，今年美國通膨率將像去年一樣持續全年下降，且 Fed 不太可能有再次升息的必要。

目前市場焦點轉向周三的美國 CPI 數據，這可讓市場更清楚探查 Fed 今年的降息動向。

其他金屬交易

現貨白銀上漲 1.3%，至每盎司 28.55 美元。

現貨鈀金上漲 1.8%，至每盎司 978 美元。

現貨鉑金上漲 3.6%，至 1034.90 美元。