〈紐約匯市〉美4月PPI意外上揚 美元指數走軟

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-15 05:55

由於商品和服務成本強勁成長，美國公布 4 月生產者物價指數 (PPI) 意外走高，顯示通膨仍居高不下，美元指數周二 (14 日) 走軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.19%，報 105.01。

美國勞工部公布 4 月 PPI 月增 0.5%，高於 3 月的月減 0.1%，市場預期為月增 0.3%。按年來看，4 月 PPI 年增 2.2%，高於 3 月的 1.8%，符合市場預期。

報告也顯示，即使食品價格下跌，但上月批發商品價格仍穩健上揚。報告發布後，交易員削減對聯準會 (Fed) 在 9 月降息的預期。

麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 說：「消費者物價指數 (CPI) 數據可能就 Fed 降息的速度提供更多見解，但只有一份數據不太可能說服決策者，讓他們相信通膨已經放緩到足以在短期內允許降息。」

Wizman 認為 Fed 有可能今年根本不會降息，即使會，也可能只會降息一次，而且會發生在今年稍晚。不過他也指出，若租金通膨真正下滑，可能會改變他的想法。

路透調查顯示，即將在周三 (15 日) 出爐的美國 4 月 CPI 估月增 0.3%，低於 3 月的 0.4%。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二表達對美國經濟狀況的樂觀看法，預估成長將持續高於趨勢水準，對通膨降溫的信心雖然受到近期數據的打擊，但基本上仍不變。鮑爾本次發言在很大程度上重申了 Fed 上次會議的言論。

LSEG 數據顯示，貨幣市場已將 Fed 今年降息幅度的預期調降至約 44 個基點。

歐洲方面，英國央行首席經濟學家 Huw Pill 稍早表示，委員會相信今夏可能有足夠信心考慮降息，但也警告為了遏制國內物價壓力，仍有一些工作要做。此番鴿派言論一出，英鎊大幅走低，隨後收復失地。

英鎊盤中最低貶至 1.2510 美元，隨後止跌反彈，截稿前升近 0.3% 至 1.2590 美元，延續前一日升勢。

交易員同時密切關注日元走勢。截稿前，日元跌近 0.2%，至 156.44 日元兌 1 美元，為 5 月 1 日以來最低。

儘管在日元上月底觸及 34 年低點後，日本財務省疑似出手干預，以支撐日元匯價，考量到日本與其他主要經濟體之間存在龐大利差，市場仍看空日元。

在美國總統拜登宣布大幅提高對電動車、電腦晶片和醫療產品等一系列中國進口商品的關稅後，離岸人民幣一度逼近兩周低點，截稿前持平在 7.2394 人民幣兌 1 美元。

截至台灣時間周三 (15 日) 約 6:00 價格: