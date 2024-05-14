Evercore ISI：Fed今年不是降息兩次 就是完全不降息

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-14 09:07

Evercore ISI 認為，美國聯準會 (Fed) 可能從 9 月起降息兩次，但若 9 月前通膨下滑進展依舊不足，則今年有可能完全不降息。

Evercore ISI 表示：「我們認為基本情境是從 9 月開始降息兩次，下一個最有可能發生的結果是完全不降息。」

Evercore ISI 發布上述預測之際，投資人對於今年究竟是降息一次、兩次還是完全不降息仍有爭論，但目前市場共識偏向今年降息約兩次。

支持降息的陣營相信 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的鴿派論點，即貨幣政策具有限制性，近期通膨意外回升只是通往 2% 目標路上的一段小插曲，未來幾個月的某個時間點，通膨終究會在一定程度上放緩。

Evercore ISI 也認為通膨將及時放緩，以便讓 Fed 在 9 月和 12 月降息。然而，倘若數據一直到 9 月都沒有改善到足以讓 Fed 開始降息的程度，那麼就算到了 12 月，Fed 也有可能不會降息。

Evercore ISI 稱道，若想要 Fed 在 9 月前降息，幾乎所有一切都得順利進行，或是從本周的通膨數據開始就得有所進展。