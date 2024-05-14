〈財報〉阿里巴巴上季營收高於預期 獲利卻遜色

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-14 20:16

阿里巴巴 (9988-HK) 周二 (14 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第四季與全年財報，其中第四季營收年增近 7% 略高於華爾街分析師預期，原因是消費者支出謹慎、該公司專注低成本商品，提振海外電商銷售，然而該季獲利卻不及分析師預期。

與此同時，阿里巴巴宣布一次性特別現金股息，2024 會計年度將派發股息 40 億美元。財報公布後，受到上季獲利不佳影響，阿里巴巴 (BABA-US) 美股 ADR 一度下跌 5%，截稿前下跌 4.21%，每股暫報 81.04 美元。

具體來看，阿里巴巴第四季 (截至 3/31) 營收年增 6.6% 至人民幣 2,218.7 億元 (以下單位皆同)，高於分析師預期的 2,197.9 億元、經調整後稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 報 308.1 億元，年減 4.1%，低於分析師預期的 303.8 億元、經調整後淨利報 244.2 億元，年減 11%、經調整後每 ADR 獲利報 10.14 元，不及去年同期的 10.71 元，也低於分析師預估的 10.27 元。

值得注意的是，該公司第四季歸屬普通股股東淨利年減 86% 至 32.7 億元、淨利年減 96% 至 9.19 億元。阿里巴巴對此表示，主要是由於其所持的上市公司股權按投資市值計價變動而產生的淨損，而去年同期則為淨獲利所致。

按全年來看，阿里巴巴 2024 會計年度營收年增 8% 至 9,411.68 億元、經調整後 EBITDA 年增 12% 至 1,650.28 億元。全年歸屬普通股股東淨利年增 9% 至 713.32 億元、淨利報 57.59 億元、經調整後每 ADR 獲利報 62.23 元，年增 14%。

該公司表示，全年營收較去年同期有所成長，不過部分被股權投資淨損抵銷，主因是市值變化影響造成。

上季電商、雲端業務成長亮眼

營收按部門劃分，阿里巴巴旗下電商淘寶與天貓第四季營收年增 4% 至 932.2 億元，增速較第三季加快、經調整 EBITA 年減 1% 至 385 億元。該公司表示，EBITA 下滑主要是由於用戶體驗以及科技基礎設施投入增加。

另外，阿里巴巴第四季海外電商營收年增 45% 至 274.5 億元，分析師預估營收增幅為 39%、經調整後 EBITA 虧損 41 億元，遠高去年同期的虧損 22 億元，主因是加大對包括速賣通 Choice 和 Trendyol 的跨境等業務投入。

分析指出，有鑑於阿里巴巴在擴大全球市占方面的投資，以及全球消費者對中國低成本商品的興趣，該公司國際數位商務部門實現強勁成長。