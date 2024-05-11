最鷹派發話！美Fed鮑曼：今年不會降息

鉅亨網編譯許家華 2024-05-11 07:38

美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周五 (10 日) 表示，有鑑於通膨居高不下，她預計 Fed 今年不會降息，成為近期首位直接排除今年降息可能性的 Fed 官員。

周五公布的密西根大學數據顯示，消費者預計明年物價將以年率 3.5% 的速度上漲，為 6 個月來的最高水準。

鮑曼周五在德州向銀行家發表演講後，接受媒體採訪提出上述觀點。她在演講中敦促 Fed 在制定貨幣政策以邁向 2% 通膨目標時，必須「小心且謹慎」地行事。

但和其他同僚含蓄的表態不同，鮑曼直截了當地表示「今年不適合降息」。

「目前，我還沒有在 2024 年的經濟預測中寫入降息。我傾向於維持現有利率更長時間，這仍然是我的基本假設。」她指的是 Fed 官員每季提交的經濟預測 。

Fed 上周決議，維持聯邦基金利率目標區間在 5.25% 至 5.50% 不變。 自去年 7 月以來，聯邦基金利率一直維持在這 20 年來最高的水準。

隨後 Fed 主席鮑爾指出，美國近期通膨數據不樂觀，無法讓決策者對通膨降溫更有信心。

鮑曼認為，3、4 個月來頻頻看到令人失望的通膨數據，因此要經過很長一段時間，她才能確信通膨能回到 2% 的目標水準，而「通膨回到 2%」是降息的先決條件。

她補充說：「所以，我認為要觀望幾個月，可能還需要召開幾次利率會議，我才會對降息感到放心。」

鮑曼稱，美國經濟動能良好，消費者支出一直呈現強勁。 至於未來的利率走勢，她表示，如果發生經濟衝擊，政策制定者將需要透過貨幣政策來解決這個問題。

隨著 Fed 噤聲期結束，多位官員本周發表談話，但即使是立場偏鷹的兩位官員——明尼阿波利斯 Fed 主席卡什卡里 (Neel Kashkari) 和波士頓 Fed 主席柯林斯 (Susan Collins) ，也沒有完全排除今年降息的可能性。

柯林斯表示，達到 2% 的通膨目標可能需要更長的時間，但她沒有對降息的時間點進行預估。