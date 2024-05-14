WSJ：沃爾瑪將於總部裁員百人、調整員工辦公處

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-14 11:09

一位知情人士表示，沃爾瑪要求在達拉斯、亞特蘭大和多倫多等小型辦公室工作的員工，遷到其他核心樞紐，例如位於阿肯色州本頓維 (Bentonville) 的總部，或是紐澤西州霍博肯 (Hoboken)、南加州辦公室等。沃爾瑪仍允許員工在部分時間採遠距辦公，但大部分時間都必須在辦公室。

沃爾瑪旗下擁有 160 萬名美國員工，是美國最大的雇主，其中有多數人力在實體門市和倉庫。美國總部員工則達數萬人。

和其他公司一樣，沃爾瑪正逐步取消遠距辦公的彈性，並減少散布在全美各地小型辦公室的數量。去年沃爾瑪關閉三個科技中心，並要求部分員工遷回總部。

過去一年來，沃爾瑪一直在努力削減部分領域的開支。該公司上月宣布關閉過去五年來開設的 51 家醫療診所。