GameStop股價又狂飆 空軍慘賠近10億美元

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-14 06:20

S3 Partners 數據顯示，「迷因股」GameStop(GME-US) 周一 (13 日) 一度瘋漲逾 110%，驚人的漲勢導致放空者虧損將近 10 億美元。

GameStop 周一收盤上漲 74.4%，報每股 30.45 美元。S3 Partners 指出，做空 GameStop 的避險基金因此遭受 8.38 億美元的損失。

GameStop 股價突然飆高，似乎是由名為「Roaring Kitty」的 X 用戶所引起的。「Roaring Kitty」本名為 Keith Gill，曾在 2021 年號召散戶大舉買進 GameStop，引爆史詩級的 GameStop 軋空事件。他周一在 X 上發布一位玩家在椅子上前傾的圖片，似乎暗示準備認真玩遊戲，這也是他睽違逾三年來首度在 X 上發文。

2021 年的迷因股狂潮是由一群散戶所驅動，他們瞄準悲觀看待 GameStop 等公司的做空者和避險基金，透過大舉買入這些迷因股來推高股價，迫使放空者進行空單回補。

FactSet 指出，目前 GameStop 的空頭部位占其自由流通量的百分比約 24% 以上。

S3 數據顯示，若計入周一的損失，GameStop 做空者光 5 月的損失金額就高達 12.4 億美元。

S3 預測分析董事總經理 Ihor Dusaniwsky 說：「與軋空相關的空單回補將有助於推高 GameStop 股價，但預估新的放空者將加入交易，因為 30 美元左右或以上的價位，對放空者來說會是具有吸引力的切入點。」