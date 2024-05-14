紐約Fed調查：住房成本上升推動 長、短通膨預期加速攀升

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-14 01:30

紐約聯準銀行 (New York Federal Reserve) 周一 (13 日) 公布調查顯示，受房價、燃料和能源價格上漲的推動，消費者在 4 月上調對長、短期物價成長預期，另外對就業市場看法減弱，凸顯家庭財務和生活成本的擔憂。

具體來看，4 月消費者對未來一年通膨預期升至 3.3%，較 3 月前值成長 0.3 個百分點，創 2023 年 11 月以來新高；五年通膨預期升至 2.8%，較前值成長 0.2 個百分點。

這一結果與上周五密西根大學信心調查相呼應。該調查顯示，本月消費者對未來一年通膨預期為 3.5%，較前值成長 0.3 個百分點，而對五年通膨預期則小幅升至 3.1%。整體來看，這些數據都遠高於聯準會 (Fed) 的 2% 目標，反映通膨在去年大幅降溫後目前相當頑強。

值得注意的是，消費者預估明年房價中值將成長 3.3%，比 7 個月來保持穩定的水準上升 0.3 個百分點，寫下 2022 年 7 月以來最快漲幅。此外，受訪者還預估明年租金將成長 9.1%，較上月的預測成長 0.4 個百分點。

其他數據方面，消費者預估明年醫療保健支出將成長 8.7%，較上月的調查結果高出 0.6 個百分點。消費者還預估，未來一年食品價格將成長 5.3%，較上月成長 0.2 個百分點、汽油價格成長 4.8%，較上月成長 0.3 個百分點、大學教育費用將成長 9%，較上月增幅為 2.5 個百分點。

消費者對通膨預期的壓力來自多方面，然而對於那些預估今年住房成本有望下降的決策者來說，未來一年房價預期成長尤其令人頭痛。

先前一系列報告顯示通膨居高不下，房價持續上漲，本周即將公布的最新消費者物價指數 (CPI) 可能仍以強勁速度成長，住房一直是推動通膨指標上升的因素。

另外，紐約聯準銀行周一公布的調查還顯示，消費者對就業市場看法惡化、收入成長預期下降、失業率上升的可能性上升。具體來看，有 50.9% 的受訪者預估在失去當前工作後會迅速找到新工作，創下 2021 年 4 月以來新低。

這對家庭財務造成衝擊，消費者預估在未來 3 個月無法支付最低債務的比例達到新冠疫情爆發以來新高。