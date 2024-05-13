全球豪車客製輪圈廠掛牌！巧新上市蜜月行情飆漲25%

全球輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 於今 (13) 日掛牌上市，蜜月行情爆發，承銷價 70 元，以 83 元開出後，盤中再衝上 89 元，漲幅超過 25%，由於巧新正全力發展再生鋁料，毛利表現相對過去高，今年是加強出貨元年，同時，也積極切入半島體供應鏈，法人樂觀看，本業獲利空間擴大，再加上未來可望跨足非車用市場，營運值得期待。