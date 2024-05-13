全球豪車客製輪圈廠掛牌！巧新上市蜜月行情飆漲25%
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-13 11:37
全球輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 於今 (13) 日掛牌上市，蜜月行情爆發，承銷價 70 元，以 83 元開出後，盤中再衝上 89 元，漲幅超過 25%，由於巧新正全力發展再生鋁料，毛利表現相對過去高，今年是加強出貨元年，同時，也積極切入半島體供應鏈，法人樂觀看，本業獲利空間擴大，再加上未來可望跨足非車用市場，營運值得期待。
巧新主要客戶是全球豪華汽車，包括 JaguarLandRover、Lexus(豐通)、FCA、MercedesBenz、BMW、法拉利、保時捷等共 30 個國際車廠，終端消費客群穩固，帶動豪華車整體銷量穩健增。
隨著巧新 100% 回收再利用再生鋁料 RESAICAL®，較原生鋁降低高達 95% 碳排放，目前已取得 6 家豪華品牌車廠客戶認證投入生產，供不應求，並推升訂單能見度長達 2030 年底。
巧新表示，明顯感受到來自主要客戶對客製化輪圈、再生鋁輪圈等訂單與開發設計的需求高漲，接獲高達 38 款新車款訂單。
其中，巧新至今已交付 32 款電動車，今年電動車接單量預計年增超過 1 倍，有 61 款輪圈正在開發中。
同時，巧新鍛造部品力拚積極切入新應用，目前與數家半導體晶圓設備商接洽和認證中，法人樂觀看待產品未來的新應用商機。
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