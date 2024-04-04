〈Q2產業前瞻〉頻率元件廠看好車用需求 營運將走出谷底

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-04 08:43

頻率元件廠在 2024 年可望迎來網通、手機及車用的多元市場需求的成長，且今年有 AI PC 題材對資訊電子應用端的激勵，晶技 (3042-TW) 及希華 (2484-TW) 都認為第二季營運都走出谷底，同時，產業積極以鎖定 IC 設計業綁定設計規格鞏固訂單，同時，對車用電子端的需求持續看好中。

頻率元件龍頭廠晶技初估 2024 年 3 月營收初估爲 9.4-9.5 億元，月增 18.%，年增 25.8%，2024 年首季營收估算爲 27.51 億元，季減在 10% 以內，優於預期，年增 19.76%。就整體營收來看。晶技 2024 年第二季營收與首季比較，應是持平或小增。

法人指出，希華在 2024 年第二季營運走出谷底，第二季營收比首季成長幅度在 5% 以上，但此一預估數字仍將去年同期的 5.81 億元下滑約 5% 左右，主要因第二季並沒有太強勁的需求釋出，預估到第三季以後才有可能回到成長之路。

希華董事長曾穎堂指出，就目前的產業市況來看，歐洲市場的消費力不振，造成客戶端的訂單觀望，可喜的是，希華在今年對 wifi7 的案子 一般伺服器 AI 伺服器的設計案傳出多件納入設計 (Design in) 案，下半年對營運有激勵的效果。

晶技在 2024 年上半年在 PC 應用仍爲淡季，在非蘋陣營手機應用出貨量能也不突出，唯獨車用產品 2024 年開始的需求鼎盛，由春節期間的加班供貨，到目前仍爲滿載生產，同時，晶技目前對車用產品接單滿載中，寧波新增新生產線預計在第二季投產。2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升，也有助獲利能力的向上大幅提高。

台嘉碩 (3221-TW) 預估 2024 年營收將逐季向上，台嘉碩 2023 年產品應用別在營收占比來看，車用占比約 35%、網通應用占約 31%、手機與物聯網應用占比約 21%、其他應用佔比則約 13%。預估 2024 年車用占比不變，而網通應用占比份額則可望有小幅度的提升，其他應用則預期將維持先前的比重。

台嘉碩指出，於包括電動車、油電混合動力車輛電子化程度越來越高，即使 2 月間由專業研調機構 JD Power 預估 2024 年全球車市成長 3%，但需求品項的增加如車用影音、智慧座艙甚至天線對頻率元件的需求增加，也挹注頻率元件在車載使用需求量成長。同時，台嘉碩本身也開發生產 SAW Fliter(石英濾波器)，在產品線拉長之下，也具備在車用市場的競爭力 。