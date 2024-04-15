巨鎧新廠啟用 拓智慧車用零件一站購足服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-15 17:45

汽車零組件廠巨鎧精密 - 創 (2254-TW)(COPLUS) 台南科技一廠落成啟用，巨鎧董事長吳柏樺指出，看好未來 AI 智能、電動車和車用改裝市場的需求，將積極投入新能源車的各式新產品開發，邁入永續未來。

巨鎧表示，科技一廠啟用象徵在汽車零配件產業的持續投入、深耕與生根，COPLUS 近年研發量能不斷增強，由全 LED 汽車改裝車燈開始，逐步跨入商用卡車、新能源車和全地形車 (UTV) 市場，並逐漸走向發明專利階段。

吳柏樺進一步說明，發明專利更著重於結構功能性及技術，巨鎧已具備從外觀到內部結構設計的技術含量，有效專利高達 950 件。

為因應車聯網時代來臨，COPLUS 正逐步實現將產品延伸至整車外觀改裝零組件的計畫，運用智慧車用零件如 AI 發光輪框、電子後視鏡、AI 避震器，並通過 AI 車聯網連接車輛系統或大數據平台、共享數據和信息。