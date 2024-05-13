金融三業對陸曝險降至1兆元 國銀連12季下滑、產險業零曝險

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-13 08:44

金融三業持續降低對中國曝險，根據金管會統計，截至 2024 年第一季底，金融三業曝險總額已下降至新台幣 1.04 兆元，季減 1.36%、年減 12.34%，其中，國銀呈現連 12 季下滑，而產險業自 2023 年 1 月迄今保持零曝險。

根據金管會銀行局統計，第一季本國銀行對中國地區曝險金額 9528.61 億元，季減 0.85%，為連 12 季下滑，年減 10.39%，曝險總額占整體淨值比降到 22.1%，雙雙創下金管會 2013 年有統計以來的新低紀錄。

國銀對陸曝險項目包括授信、投資及資金拆存，其中，授信總額季減 110 億元、年減 990 億元；投資總額季減 89 億元、年減 279 億元；資金拆存季增 118 億元、年增 163 億元。

銀行局副局長童政彰說明，國銀對陸曝險降至相對歷史低點，主要因國銀較關切中國整體經濟成長率變化及中國地區債務、房地產等相關風險，使得業者對於授信或投資案件都會相對審慎。

保險業方面，截至第一季底止，投資中國地區有價證券，壽險業曝險總額降至新台幣 724 億元，季減 6.46%、年減 32.2%，占保險業可運用資金比例為 0.22%，占比呈現持續下滑。

保險局主秘古坤榮進一步指出，產險業自 2023 年 1 月起，對中國有價證券投資已經歸零，主要是受到先前防疫險理賠影響，業者將中國投資部位拋售變現，以支應國內資金需求。

證券期貨業部分，對陸曝險總額截至第一季底止已降至 118.26 億元，季減 8.59%，占整體淨值比僅 1.55%。