資金卡位長天期美債ETF迎長多 新兵00942B日均量衝上前五大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-13 10:49

市場仍預期美國最快下半年進行降息，根據歷史經驗，在 2019/1/1~2019/10/31 聯準會暫停升息至最後一次降息期間，美國 20 年期以上 A 級公司債券報酬率逾 25%，高居各天期 A 級公司債券之冠，投資人看好長天期美債 ETF 將迎來 Fed 降息後的長多行情，紛紛進行卡位。

債券型 ETF 受益人數逐月創新高，已來到 158 萬人以上，其中，今年 4 月才成立的台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 基金 (00942B-TW) 日成交股數高達千萬股以上水準，已高居前五大，後來居上。

前四名熱門的長天期債券 ETF 分別為元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、元大投資級公司債 (00720B-TW)、中信美國公債 20 年 (00795B-TW)。

台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 基金經理人黃鈺民表示，自 Fed 去年 11 月宣布暫停升息後，美國 10 年期公債殖利率已從近 5% 的高點回落至 4.4% 以下，殖利率下跌表示債券價格上漲，也反映出投資人對利率政策即將鬆綁的預期。

美國從 2022 年啟動升息循環，目前利率維持在相對高點，長天期債券的「存續期間」較長，利率敏感度較高，如果 Fed 開啟降息循環，市場利率將有機會下降，長天期債券價格將有機會上漲，進一步獲取資本利得，因此，現階段投資長天期債券可兼顧資本利得及較佳息收雙優勢，獲得亮眼報酬。

黃鈺民表示，對債券投資人來說，最常用來參考的指標就是債券信用評等，債券評等可以用來評估債券是否有違約風險，違約風險就是拿不到當初約定的本金或利息，通常評等越高的債券違約風險越低。依據三大信評公司 (S&P 標準普爾、Moody’s 穆迪、Fitch 惠譽) 的分類標準，若是評級在 BBB(含) 以上為投資等級，違約風險相對較低，A 投資級的信評又優於 BBB 級，A 級公司債因財務體質較為健全，違約機率小，能創造較佳報酬表現。

成交股數前十大之長天期債券 ETF

代號 名稱 成交股數 本月受益人數 受益人月增率 成立日 00679B 元大美債 20 年 45,839,000 319,237 0.50% 2017/1/11 00687B 國泰 20 年美債 32,596,000 213,853 0.21% 2017/4/6 00720B 元大投資級公司債 11,507,000 127,858 0.07% 2018/01/19 00795B 中信美國公債 20 年 11,462,000 52465 0.07% 2019/1/15 00942B 台新美 A 公司債 20+ 10,722,000 15,543 0.94% 2024/4/10 00751B 元大 AAA 至 A 公司債 9,568,000 97,816 0.17% 2018/09/20 00857B 永豐 20 年美公債 6,774,000 31,777 1.21% 2023/7/27 00931B 統一美債 20 年 6,759,000 75,435 -0.17% 2023/7/27 00740B 富邦全球投等債 6,372,000 5,631 -0.12% 2018/05/30 00696B 富邦美債 20 年 5,348,000 18,744 -0.20% 2017/05/31