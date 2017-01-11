資金卡位長天期美債ETF迎長多 新兵00942B日均量衝上前五大
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-13 10:49
市場仍預期美國最快下半年進行降息，根據歷史經驗，在 2019/1/1~2019/10/31 聯準會暫停升息至最後一次降息期間，美國 20 年期以上 A 級公司債券報酬率逾 25%，高居各天期 A 級公司債券之冠，投資人看好長天期美債 ETF 將迎來 Fed 降息後的長多行情，紛紛進行卡位。
債券型 ETF 受益人數逐月創新高，已來到 158 萬人以上，其中，今年 4 月才成立的台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 基金 (00942B-TW) 日成交股數高達千萬股以上水準，已高居前五大，後來居上。
前四名熱門的長天期債券 ETF 分別為元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、元大投資級公司債 (00720B-TW)、中信美國公債 20 年 (00795B-TW)。
台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 基金經理人黃鈺民表示，自 Fed 去年 11 月宣布暫停升息後，美國 10 年期公債殖利率已從近 5% 的高點回落至 4.4% 以下，殖利率下跌表示債券價格上漲，也反映出投資人對利率政策即將鬆綁的預期。
美國從 2022 年啟動升息循環，目前利率維持在相對高點，長天期債券的「存續期間」較長，利率敏感度較高，如果 Fed 開啟降息循環，市場利率將有機會下降，長天期債券價格將有機會上漲，進一步獲取資本利得，因此，現階段投資長天期債券可兼顧資本利得及較佳息收雙優勢，獲得亮眼報酬。
黃鈺民表示，對債券投資人來說，最常用來參考的指標就是債券信用評等，債券評等可以用來評估債券是否有違約風險，違約風險就是拿不到當初約定的本金或利息，通常評等越高的債券違約風險越低。依據三大信評公司 (S&P 標準普爾、Moody’s 穆迪、Fitch 惠譽) 的分類標準，若是評級在 BBB(含) 以上為投資等級，違約風險相對較低，A 投資級的信評又優於 BBB 級，A 級公司債因財務體質較為健全，違約機率小，能創造較佳報酬表現。
成交股數前十大之長天期債券 ETF
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代號
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名稱
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成交股數
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本月受益人數
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受益人月增率
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成立日
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00679B
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元大美債 20 年
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45,839,000
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319,237
|
0.50%
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2017/1/11
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00687B
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國泰 20 年美債
|
32,596,000
|
213,853
|
0.21%
|
2017/4/6
|
00720B
|
元大投資級公司債
|
11,507,000
|
127,858
|
0.07%
|
2018/01/19
|
00795B
|
中信美國公債 20 年
|
11,462,000
|
52465
|
0.07%
|
2019/1/15
|
00942B
|
台新美 A 公司債 20+
|
10,722,000
|
15,543
|
0.94%
|
2024/4/10
|
00751B
|
元大 AAA 至 A 公司債
|
9,568,000
|
97,816
|
0.17%
|
2018/09/20
|
00857B
|
永豐 20 年美公債
|
6,774,000
|
31,777
|
1.21%
|
2023/7/27
|
00931B
|
統一美債 20 年
|
6,759,000
|
75,435
|
-0.17%
|
2023/7/27
|
00740B
|
富邦全球投等債
|
6,372,000
|
5,631
|
-0.12%
|
2018/05/30
|
00696B
|
富邦美債 20 年
|
5,348,000
|
18,744
|
-0.20%
|
2017/05/31
資料來源：櫃買中心、集保結算所、投信官網。資料日期：交易股數截自 2024/5/9。收益人數截自 5/3。註：月增率係指 4/26 受益人數與 5/3 受益人數變動率。篩選 20 年期且非 ESG 主題原型 ETF。
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