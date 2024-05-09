國銀首季刷破兆創史上單季新高 中信銀蟬聯刷卡王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-09 19:34

金管會今 (9) 日公布最新統計，全體國銀今年第一季合計簽帳金額突破 1 兆元，達到 1 兆 475.67 億元，年增 12.32%，創下史上單季新高，較去年同期多出 1149 億元，首季信用卡消費力道強勁。而刷卡王寶座仍由中信銀蟬聯，第一季累計刷卡金額達 1734 億元。

截至 2024 年 3 月底止，國內共計 32 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5891 萬張，總有效卡數約 3796 萬張。3 月簽帳金額約 3405 億元，月增 5.81%、年減 1.84%。

銀行局副局長童政彰表示，雖然今年 3 月簽帳金額較去年同月下滑，主要原因是去年 228 假期長達 4 天連假，請款日大多落在 3 月，因此，去年同期刷卡金額多出約 69 億元，與連假期間刷卡遞延有關。

從各家銀行信用卡簽帳金額來看，中國信託銀行第一季以 1734 億元，蟬聯刷卡王寶座，國泰世華銀行以 1634 億元緊追在後，台北富邦銀行 1430 億元位居第三，玉山銀行及台新銀行分別為 1295 億元、1158 億元。前五大發卡銀行排序不變。