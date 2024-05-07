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美股

〈美股早盤〉降息樂觀情緒支撐 主要指數小幅開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-07 21:42

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〈美股早盤〉降息樂觀情緒支撐 主要指數小幅開高(圖:REUTERS/TPG)

美股主要指數周二 (7 日) 小幅開高，其中標普 500 和那斯達克指數連續第四個交易日走揚，主要受到美國聯準會 (Fed) 今年有望鬆綁貨幣政策預期提振。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.1%。

美股開盤前，受 Fed 今年開始降息樂觀情緒推動的漲勢暫歇，標普 500 指數期貨變動不大，美國 10 年期公債價格持續上漲，殖利率下滑兩個基點至 4.47%。

Kepler Cheuvreux 駐巴黎的經濟和跨資產策略主管 Arnaud Girod 表示，一些投資人可能會想要套現，因為過高的估值與正在顯示出降溫跡象的美國經濟不符。

Girod 表示：「暗示經濟放緩的 4 月數據能否在未來幾週得到進一步證實，仍有待觀察。如果是這樣，我們將看到盈利預期被下調，這將給股市帶來壓力。我們可能會測試近期高點，但市場不太可能突破新紀錄。」

個股方面，德國半導體製造商英飛凌科技公司 (Infineon Technologies AG) 下調了營收預期，顯示汽車產業的需求仍然疲軟。

花旗集團歐洲股票策略主管 Beata Manthey 表示：「我們不看好的歐洲股票的一部分——我們確實減持了——是汽車板塊。貿易緊張局勢是我們非常擔心的事情。」

蘋果 (AAPL-US) 線上春季新品發表會將於稍晚登場，播放時間僅有 35 分鐘，被推測應該以 iPad 系列平板電腦為主，但 iPad mini 7 與 iPad 11 應該不會在此次活動亮相。

截至台北時間周二（7 日）21 時許：
焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.74%，至每股 179.71 美元

據媒體報道，特斯拉啟動了新一輪裁員，包括軟體，服務，工程在內的幾個部門的員工在上周末已經收到相關電子郵件。此前，特斯拉宣布全球裁員 10%，公司超充團隊被裁超 500 人。

迪士尼 (DIS-US) 早盤股價下跌 9.11%，至每股 105.86 美元

娛樂業巨頭迪士尼周二美股盤前公布第二季財報，其中營收 220.8 億美元，稍稍遜於市場預期的 221.1 億美元，不過在串流媒體業務虧損大幅收窄後，每股盈利 1.21 美元顯著高出預期的 1.10 美元一截。迪士尼的娛樂串流業務－Disney + 和 Hulu 在上季首次轉盈，算上 ESPN + 的整體串流業務虧損也只有 1,800 萬美元，較去年同期虧損 6.59 億美元大幅改善。

Lucid(LCID-US) 早盤股價下跌 9.84%，至每股 2.75 美元

電動車製造商 Lucid Group 第一季每股虧損 0.30 美元，分析師預期每股虧損 0.25 美元；第一季營收 1.727 億美元，分析師預期 1.589 億美元；第一季調整後 EBITDA 虧損 5.984 億美元，分析師預期虧損 5.051 億美元；第一季車輛交付 1967 輛，分析師預期 1698 輛；第一季維持全年電動車產量預期在約 9,000 輛不變。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

花旗表示，Fed 可能會將縮減資產負債表的計畫持續到 2025 年第二季，除非出現經濟衰退，比先前的預測期限還要長。

比特幣最近一度跌至 57,000 美元。伯恩斯坦資深分析師 Gautam Chhugani 與分析師 Mahika Sapra 共同撰寫的報告中提到：「投資人詢問我們是否改變了對比特幣達到 15 萬美元的預期，以及減半事件後的價格調整是否影響了我們的預期。如果說有影響，那麼我們對比特幣的看法只會更樂觀。 」他們預估比特幣的價格將從當前水準上漲 137%。






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