〈美股早盤〉降息樂觀情緒支撐 主要指數小幅開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-07 21:42

美股主要指數周二 (7 日) 小幅開高，其中標普 500 和那斯達克指數連續第四個交易日走揚，主要受到美國聯準會 (Fed) 今年有望鬆綁貨幣政策預期提振。

美股開盤前，受 Fed 今年開始降息樂觀情緒推動的漲勢暫歇，標普 500 指數期貨變動不大，美國 10 年期公債價格持續上漲，殖利率下滑兩個基點至 4.47%。

Kepler Cheuvreux 駐巴黎的經濟和跨資產策略主管 Arnaud Girod 表示，一些投資人可能會想要套現，因為過高的估值與正在顯示出降溫跡象的美國經濟不符。

Girod 表示：「暗示經濟放緩的 4 月數據能否在未來幾週得到進一步證實，仍有待觀察。如果是這樣，我們將看到盈利預期被下調，這將給股市帶來壓力。我們可能會測試近期高點，但市場不太可能突破新紀錄。」

個股方面，德國半導體製造商英飛凌科技公司 (Infineon Technologies AG) 下調了營收預期，顯示汽車產業的需求仍然疲軟。

花旗集團歐洲股票策略主管 Beata Manthey 表示：「我們不看好的歐洲股票的一部分——我們確實減持了——是汽車板塊。貿易緊張局勢是我們非常擔心的事情。」

蘋果 (AAPL-US) 線上春季新品發表會將於稍晚登場，播放時間僅有 35 分鐘，被推測應該以 iPad 系列平板電腦為主，但 iPad mini 7 與 iPad 11 應該不會在此次活動亮相。

截至台北時間周二（7 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.74%，至每股 179.71 美元

據媒體報道，特斯拉啟動了新一輪裁員，包括軟體，服務，工程在內的幾個部門的員工在上周末已經收到相關電子郵件。此前，特斯拉宣布全球裁員 10%，公司超充團隊被裁超 500 人。

迪士尼 (DIS-US) 早盤股價下跌 9.11%，至每股 105.86 美元

娛樂業巨頭迪士尼周二美股盤前公布第二季財報，其中營收 220.8 億美元，稍稍遜於市場預期的 221.1 億美元，不過在串流媒體業務虧損大幅收窄後，每股盈利 1.21 美元顯著高出預期的 1.10 美元一截。迪士尼的娛樂串流業務－Disney + 和 Hulu 在上季首次轉盈，算上 ESPN + 的整體串流業務虧損也只有 1,800 萬美元，較去年同期虧損 6.59 億美元大幅改善。

Lucid(LCID-US) 早盤股價下跌 9.84%，至每股 2.75 美元

電動車製造商 Lucid Group 第一季每股虧損 0.30 美元，分析師預期每股虧損 0.25 美元；第一季營收 1.727 億美元，分析師預期 1.589 億美元；第一季調整後 EBITDA 虧損 5.984 億美元，分析師預期虧損 5.051 億美元；第一季車輛交付 1967 輛，分析師預期 1698 輛；第一季維持全年電動車產量預期在約 9,000 輛不變。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

花旗表示，Fed 可能會將縮減資產負債表的計畫持續到 2025 年第二季，除非出現經濟衰退，比先前的預測期限還要長。