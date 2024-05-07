〈財報〉英飛凌上季業績略高預期 看好中國市場成長與明年歐洲市場復甦

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-07 22:30

全球車用晶片大廠英飛凌 (Infineon Technologies AG) 周二 (7 日) 公布上季財報，儘管該季營收、獲利均低於去年同期表現，但仍略高於華爾街分析師預期。

值得注意的是，該公司給出憂喜參半的財測，下調 2024 會計年度營收預測，但看好本季 (第三季) 營收攀升，有望扭轉連續兩季衰退的頹勢，也意味著電動車製造商需求低迷局面接近尾聲。此外，該公司執行長表示中國市場態勢強勁且看好明年歐洲電動車市場復甦，樂觀消息推動該公司當日股價創 4 年來最大漲幅。

展望未來，英飛凌預估本季 (第三季) 營收從第二季的 36 億歐元成長至約 38 億歐元，扭轉連續兩季營收衰減頹勢，意味著電動車製造商需求低迷局面正在結束。

該公司預估截至今年 9 月的 2024 會計年度全年營收約 151 億歐元，上下浮動 4 億歐元，低於 2023 會計年度的 163.1 億歐元，而部門利潤率預估達到 20% 左右，也低於去年同期的 27%。最新財測均雙雙下調，先前該公司預估本會計年度全年營收約為 160 億歐元、部門利潤率介在 20% 幾左右。

市場分析指出，這是英飛凌今年第二次下調對 2024 會計年度全年財測，原因是其正在努力應對汽車產業成長放緩局面。

花旗集團 (Citigroup Inc.) 分析師周二在一份報告中說，這些預測表明，本會計年度收入和利潤率下降的趨勢將觸底，這與其他晶片製造商已經公布的情況一致。

電動車製造商的上季業績好壞參半。高利率、經濟成長疲軟以及充電基礎設施匱乏等因素，給汽車製造商帶來壓力，許多汽車製造商縮減從內燃機往電動車轉型的計畫。許多歐洲市場也在削減補貼，而補貼一直是讓人們負擔得起這項新技術的關鍵。

不過英飛凌執行長漢尼貝克 (Jochen Hanebeck) 表示，公司在中國汽車產業擁有「非常強勁成長態勢」，並且預估明年電動車市場將復甦，有望推動股價創下 4 年來最大漲幅。

漢尼貝克在電話會議上表示相較美國和歐洲市場，中國的市場態勢非常強勁且占公司營收一半以上。不過他也樂觀看歐洲市場表現，認為該區市場將在 2025 年開始回溫。

英飛凌周二在德國股價一度上漲 12%，至每股 36.24 歐元，創下自 2020 年 3 月以來最大單日漲幅。

分析指出，中國在全球電動車生產中占據主導地位，英飛凌和一些同行曾表示，對供應汽車產業的晶片的需求有望復甦。不過意法半導體 (STMicroelectronics NV) 上月表示，當前的一季將是低點。銷量低於預期之際，馬斯克的特斯拉公司 (TSLA-US) 公布自 2020 年以來的首次單季銷量下滑。

根據財報，英飛凌第二季 (截至 3/31) 營收報 36.3 億歐元，去年同期為 41.2 億歐元，略高於市場預估的近 36 億歐元、淨利報 3.94 億歐元，遠低去年同期的 8.26 億歐元，但略高於市場預估的 3.7934 億歐元、部門利潤率報 19.5%。