DRAM報價轉強 華爾街分析師看多美光

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-07 10:59

Baird 分析師 Tristan Gerra 自 2021 年 3 月以來首度上調美光評等，自原本一直堅守的「中立」(Neutral) 調升至「優於大盤」(Outperform)，相當於「買入」(Buy) 評級。相較於華爾街將近九成關注美光的分析師都給予「買入」評等，Gerra 是少數對美光態度較謹慎的分析師。

Gerra 指出，受惠於記憶體報價轉強，美光今年股價將達每股 150 美元，高於此前給出的 115 美元。按周一收盤價計算，意味著至少還有近 25% 的上漲空間。

美光周一收盤上漲 4.73% 至每股 120.13 美元，領漲費半，且今年迄今累計漲幅已近 41%。

Gerra 寫道：「雖然上車時間有點晚了，但我們看到美光將迎來許多上行機會。隨著大型雲端服務業者調高記憶體訂單，DRAM 報價將比通路最近的預測還要更強。」他並提到，微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜網路服務 (AWS) 可能會加碼下單。

Baird 近期的通路調查顯示，記憶體晶片的合約報價料將上漲，而客戶正加碼下訂美光高價且高效能的 DDR5 記憶體訂單。Gerra 表示，這代表「未來 12 至 18 個月的記憶體展望將迎來前所未見的景況。」