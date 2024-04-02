HBM需求旺！美光獲美銀上調目標價

鉅亨網編譯許家華 2024-04-02 12:30

美光科技 (MU-US) 成標普 500 指數中表現最好的成分股，係因美銀證券分析師 Vivek Arya 表示，隨著高頻寬記憶體需求的增加，其股價仍有上漲空間。

美光周一上漲 5.44%，收每股 124.30 美元，稍早交易時間漲近 7%，股價曾觸及歷史新高。該股今年已上漲 47%，是標普 500 指數和納斯達克 100 指數中，周一表現最好的股票。

Vivek Arya 周一上調美光科技的目標價，自 120 美元上調至 144 美元，意味著該股自上周四收盤以來，跳漲了 22%。該分析師仍維持該股的「買進」評級。

高頻寬記憶體 (HBM) 是一種記憶體介面，可用於協助驅動人工智慧。美光管理層在 3 月 20 日舉行的公司第二財季法說會上指出，市場對其 HBM 的需求強勁。執行長 Sanjay Mehrotra 預計，2024 財年 HBM 將創造數億美元的營收。

Arya 周一在研究報告中寫道，市場對 HBM 的需求將繼續增長，這將進一步推升美光在該領域的市占，有助於「推動 CY25/26E 的公司整體銷售額創紀錄」。