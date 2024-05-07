蘋果怎麼了？平板電腦全球市佔也降 華為出貨暴增7成續居老三

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-07 08:48

繼智慧手機後，蘋果 (AAPL-US) 平板電腦 iPad 市佔率也在下滑，今年首季市佔率從去年第一季的 41.8% 下降至 35.6%，但仍位居首位，三星則略增 1.2% 至 20.2%，市佔率位居第二，華為市佔率也從 4.8% 成長至 8.1%，聯想也從 5.7% 增至 6.3%，排在第四名的位置。

根據研調機構 Canalys 周一 (6 日) 發佈的數據，今年首季全球平板電腦出貨量小幅增長 1% 至 3370 萬台，結束連四季下滑趨勢，主要得益於消費支出的恢復和全球經濟的穩定向前。

出貨量方面，蘋果以 1201 萬居首，之後依序為三星的 680 萬、華為 273.5 萬與聯想 213.5 萬。值得注意的是，華為的出貨量則是暴增 70% 至 273.5 萬台，這也是華為連兩季度位居第三名的位置。

Canalys 研究經理 Himani Mukka 表示，平板電腦產業在經歷較為困難的 2023 年後，今年取得了開門紅，今年剩餘時間應會獲得進一步的緩解。新的市場進入者一直在對該類別進行投資，傳統的重量級企業則透過創新來激發客戶並推動新的使用案例。

值得注意的是，蘋果有望在 iPad Pro 上使用 OLED 螢幕，這標誌著主要大廠在平板電腦中顯示技術偏好的重大轉變。

此外，2024 年勢必在平板電腦的外形和功能方面實現新的突破，製造商將著眼於可摺疊設計和裸視 3D 內容影像。

隨著平板電腦市場逐步復甦，未來有望高於疫情前的水準。 去年推遲的商用領域和政府的部署，以及 5G 基礎設施在未開發市場的快速擴張，必將推高對平板電腦的需求。