亞馬遜承諾斥資90億美元 擴建新加坡雲端運算基礎設施

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-07 13:00

亞馬遜 (AMZN-US) 計劃在未來 4 年斥資 90 億美元擴建在新加坡的雲端運算基礎設施，成為最新一家加大對東南亞投資力道的科技公司。

亞馬遜周二 (7 日) 表示，將使亞馬遜網路服務 (AWS) 在新加坡的投資翻倍，幫助滿足日益成長的雲端服務需求，並加快人工智慧 (AI) 的採用。

包含新加坡投資在內，AWS 已宣布今年計劃在美國以外地區投資約 350 億美元，包含日本、沙烏地阿拉伯和墨西哥，該公司同時也在馬來西亞和泰國設立資料中心。

亞馬遜上月表示，AWS 料於一年內首度實現銷售額超過 1000 億美元的紀錄。亞馬遜高層表示，AWS 正受惠於企業技術現代化項目以及對 AI 服務的需求。