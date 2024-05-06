〈美股早盤〉Fed今年內有望降息提振 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-06 21:39

美股主要指數周一 (6 日) 開高，因交易商預估美國聯準會 (Fed) 在上周公布疲軟的就業數據後，今年降息的可能性增大。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.6%，標普 500 指數漲 0.5%，費城半導體指數漲近 1%。

美國本周經濟數據輕淡，因此市場的動向可能來自 Fed 官員談話，以及英國、澳洲和瑞典央行的利率決策。值得注意的是，歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家雷恩 (Philip Lane) 受訪時表示近期歐元區經濟數據讓他更有信心通膨正邁向 2% 目標，這番言論增強 ECB 在 6 月降息的可能性。

美國方面，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 和里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 將於周一發表談話，而明尼阿波利斯總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 將於周二 (7 日) 發表談話。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 策略師 Jean-Francois Paren 為首的策略師寫道：「本周經濟方面預估將較為平靜：經濟數據發布很少，央行干預有限。」

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師們已經開始留意下周美國 4 月通膨數據的重要性。 Michael Wilson 在一份報告中寫道：「考慮到在宏觀環境不確定的情況下，通膨走勢對投資人情緒的影響，該數據發布後的價格反應可能比數據本身更重要。」

個股方面，蘋果將於本周二 (7 日) 台灣時間晚上 10 點舉行線上新品發表會，知名科技新聞記者 Mark Gurman 上周五在 X(前推特) 發文提到，新的 iPad Pro 很有可能跳過蘋果目前最新的 M3 系列晶片，直接首發搭載全新 M4 系列。

如果這次的新 iPad Pro 搭載 M4 系列晶片，則意味著蘋果首次將最強運算晶片首發在行動端設備，引發了市場對 AI 端側應用的遐想。

華爾街老將 Bernstein 在研究報告中也預測，蘋果大多數的 AI 功能可能會在今年 9 月的 iPhone 新品發表會上發布，但會有一些 AI 功能在 6 月的全球開發者大會 (WWDC) 上公布。

截至台北時間周一（6 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.08%，至每股 183.23 美元

據《9to5Mac》報導，蘋果一份最新的投資者報告顯示，該公司正在加速推進可折疊設備的開發。海通國際證券分析師 Jeff Pu 的報告稱，蘋果將於 2025 年底開始量產 20.3 吋可折疊設備，隨後於 2026 年底推出可折疊 iPhone。

BioNTech(BNTX-US) 早盤股價上漲 1.89%，至每股 94.36 美元

德國 BioNTech (BNTX-US) 周一表示，其與輝瑞 (PFE-US) 合作生產的新冠病毒疫苗在疫情期間得到了廣泛使用，該公司 2024 年的預期收入幾乎全部將在年底實現。該公司在聲明中表示，其 2024 年收入目標仍為 25 億歐元至 31 億歐元，約 26.9 億美元。

精神航空 (SAVE-US) 早盤股價下跌 8.90%，至每股 3.38 美元

精神航空 (Spirit Airlines) 周一預估，由於國內需求改善緩慢以及數十架飛機停飛，第 2 季營收將疲軟。該航空公司估計，2024 年平均將有約 25 架飛機停飛，而競爭對手則在佛羅里達州等精神航空核心市場擴大運力。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

富國銀行經濟學家在一份關於今天公布的低於預期的美國 4 月就業報告中表示，Fed 仍有可能在 9 月開始降息。這些數據表明就業市場仍然緊張，但遠不如一兩年前那麼火熱，應該會支持通膨進一步放緩。