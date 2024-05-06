媒體：殼牌計劃退出南非業務
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-06 23:40
根據南非媒體《Daily Maverick》報導，石油巨擘殼牌 (SHEL-US) 打算退出期在南非零售、營運和煉油業務的股份。
根據該媒體援引殼牌聲明，該公司是在審查所在地、市場下游以及可再生能源業務後做出這一決定。截稿前，殼牌 (SHEL-US) 美股 ADR 周一 (6 日) 盤中股價上漲 0.71%，每股暫報 72.89 美元。
另外《星期日泰晤士報》(Sunday Times) 和《City Press》等當地媒體也報導殼牌計劃退出南非的消息。殼牌在南非擁有約 600 間加油站，自 1902 年以來一直在營運。
殼牌與英國石油公司 (BP-US) 的南非分公司在當地擁有最大的煉油廠 Sapref，該廠位於南非東岸海邊的德班(Durban)。這座日廠量約為 18 萬桶的工廠在 2022 年出售前停止營運，隨後遭到洪水破壞。
一個代表燃料製造商的遊說團體表示，政府在 2022 年公布新規定，要求煉油廠在 2023 年之前達到低留燃料的標準。殼牌在 2020 年時曾表示，正在審查其在 Sapref 廠的股權。
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