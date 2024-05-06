馬士基：紅海航運中斷可能讓亞歐運力減少五分之一

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-06 19:44

全球航運巨擘馬士基 (Maersk) 周一 (6 日) 表示，紅海貨櫃輪的航運中斷正在增加，預估第二季遠東和歐洲之間的產業運力 (capacity) 將減少 20%。

自去年 12 月以來，馬士基和其他航運公司已將自家貨輪改道繞行非洲好望角附近，以避免受到與伊朗結盟的武裝份子「青年運動」(Houthi) 在紅海的襲擊，不過由於改道讓航程更遠，因此運費也跟著水漲船高。

馬士基周一在一份最新的客戶諮詢中表示：「風險區域已經擴大，襲擊正在向更遠的離岸地區蔓延。」該公司補充說：「這迫使我們的船隻進一步延長航程，導致你的貨物運往目的地的成本與時間額外增加。」

馬士基預估，由於將航運路線從蘇伊士運河改道，因此遠東、北歐和地中海之間的貨櫃產業運力將在 4 月至 6 月季度減少 15% 至 20%。該公司發言人表示，紅海的局勢仍然複雜而且繼續演變。

值得注意的是，繞道非洲航行的連鎖反應包括瓶頸和所謂的船群，即幾艘船同時到達港口，以及設備和容量短缺。

對此馬士基表示:「我們正在盡我們所能提高可靠性，包括提高航行速度和增加運力。到目前為止，已額外租賃了逾 12.5 萬個貨櫃。」該公司強調：「在可能的情況下，我們已經根據客戶的需求增加了運力。」

這家被視為全球貿易風向球的丹麥集團上周表示，航運中斷預估將至少持續到今年年底，儘管德國赫伯羅特 (Hapag-Lloyd) 的聲音略顯樂觀，稱它相信危機可以在 2024 年底前克服。

另一方面，全球第 3 大海運公司達飛航運集團 (CMA CGM) 執行長兼董事長薩德 (Rodolphe Saade) 向法國《世界報》(Le Monde) 透露，該公司仍在派遣一些船隻經由紅海，由法國或其他歐洲海軍護衛艦護航，但其大部分船隻都在非洲周圍改道。