傳微軟將推出自研新AI模型 力拚Google、Anthropic與OpenAI

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-07 00:10

報導指出，這是微軟向 OpenAI 投資逾 100 億美元以重新獲得後者 AI 模型使用權以來，首次開始訓練一個大規模內部 AI 模型。這個新模型在內部被稱為「MAI-1」，由微軟執行副總裁兼新部門「Microsoft AI」執行長 Mustafa Suleyman 負責，他曾是 Google DeepMind 的負責人，此前還擔任 AI 新創公司 Inflection 執行長，之後微軟收購了這家新創公司的大部分員工，並在 3 月份支付 6.5 億美元拿到智慧財產權。

不過內部人士透露，這個模型完全是微軟自己的，而非來自 Inflection，但可能基於來自該 Inflection 的訓練資料和其他技術。根據兩位知情的微軟員工表示，MAI-1 與 Inflection 之前發布的 Pi 模型是獨立的。

知情人士還說，MAI-1 將比微軟之前訓練過的任何小型開放原始碼模型都大，這意味著其需要更多的運算能力和訓練數據，因此成本更高。

MAI-1 將擁有約 5,000 億個參數，或者也可以根據訓練期間模型的學習內容來調整參數環境。相較之下，OpenAI 的 GPT-4 擁有超過 1 兆個參數，而像 Meta Platforms(META-US) 和 Mistral 等公司發布的小型開放原始碼模型則擁有 700 億個參數。

有分析認為，這意味著微軟現在正採取雙軌路線，旨在開發既能用於應用程式並可在行動裝置上運行的「小型語言模型」，同時又能開發更大、最先進的 AI 模型。一名知情人士表示，新模型的確切用途尚未確定，將取決於其表現。

這也透露微軟願意在 AI 領域開闢一條與 OpenAI 技術不同的新路，目前微軟的所有「Copilot」AI 聊天機器人都基於 OpenAI 的技術，可以自動產生電子郵件或快速總結文件。截至目前，微軟現在已經在 OpenAI 上投資逾 130 億美元，並將其模型添加到 Office 應用程式、其必應 (Bing) 搜尋引擎、Edge，甚至其 Windows 作業系統中。

與此同時，為訓練這個新模型，微軟已經為其配備大量搭載輝達 (NVDA-US) 顯卡的伺服器，並一直在編譯一系列訓練資料來提高模型的效能，其中包括從以前用於訓練小型模型的各種資料集中提取的數據，包括由 OpenAI 的 GPT-4 產生的文本，以及其他來源的信息，如網路上的公共數據。