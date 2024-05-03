〈快訊〉美4月非農就業新增17.5萬人遠低預期 主要指數期貨走揚

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-03 20:39

美國勞工部周五 (3 日) 公布數據顯示，4 月非農就業新增 17.5 萬人，遠低市場預期的 23.8 萬人，前值自 30.3 萬人大幅上修至 31.4 萬人。此外，該月失業率攀升、薪資增速放緩，這對聯準會 (Fed) 來說是個好消息，當前利率政策能讓通膨持續降溫。消息公布後，主要指數期貨在美股盤前走揚。

值得注意的是，美國 4 月非農失業率升至 3.9%，高於市場預期與前值的 3.8%。雖然失業率上升，不過該月勞動參與率仍維持在 62.7% 不變，符合經濟學家預期。

薪資方面，美國 4 月平均每小時薪資年增 3.9%，略低於市場預期的 4.0%，也不及前值 4.1%，按月來看成長 0.2%，也低於預期與前值得 0.3% 。

美國 4 月非農就業報告：