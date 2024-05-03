〈快訊〉美4月非農就業新增17.5萬人遠低預期 主要指數期貨走揚
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-03 20:39
美國勞工部周五 (3 日) 公布數據顯示，4 月非農就業新增 17.5 萬人，遠低市場預期的 23.8 萬人，前值自 30.3 萬人大幅上修至 31.4 萬人。此外，該月失業率攀升、薪資增速放緩，這對聯準會 (Fed) 來說是個好消息，當前利率政策能讓通膨持續降溫。消息公布後，主要指數期貨在美股盤前走揚。
值得注意的是，美國 4 月非農失業率升至 3.9%，高於市場預期與前值的 3.8%。雖然失業率上升，不過該月勞動參與率仍維持在 62.7% 不變，符合經濟學家預期。
薪資方面，美國 4 月平均每小時薪資年增 3.9%，略低於市場預期的 4.0%，也不及前值 4.1%，按月來看成長 0.2%，也低於預期與前值得 0.3% 。
美國 4 月非農就業報告：
- 非農新增就業報 17.5 萬人，預期 23.8 萬人，修正後前值 31.5 萬人
- 失業率報 3.9%，預期 3.8%，前值 3.8%
- 平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時
- 平均每小時薪資年增率報 3.9%，預期 4.0%，前值 4.1%
- 平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%
- 勞動參與率報 62.7%，預期 62.7%，前值 62.7%
數據公布後，美股周五開盤前，道瓊指數期貨上漲 290 點，漲幅 0.8%、標普 500 指數期貨上漲 0.4%、那斯達克 100 指數期貨漲約 0.6%。美債十年期殖利率跌至 4.55%、黃金期貨下跌 0.19% 至每盎司 2,305.30 美元。
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