〈美股早盤〉美就業市場降溫 重燃Fed今年降息希望 主要指數開高走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-03 21:40

美股主要指數周五 (3 日) 開高走高，最新公布經濟數據顯示就業市場放緩，市場認為這是美國央行最快在 9 月降息的跡象，另外蘋果公布財報後股價飆升也成為股市走高的動力之一。美國十年期公債殖利率跌至 4.487%、美元指數跌至 104.57。

截稿前，道瓊工業指數漲近 440 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數漲近 280 點或近 1.8%，標普 500 指數漲逾 1%，費城半導體指數漲近 1.9%。

美國勞工部周五 公布數據顯示，4 月非農就業新增 17.5 萬人，遠低市場預期的 23.8 萬人，前值自 30.3 萬人大幅上修至 31.4 萬人。此外，該月失業率攀升、薪資增速放緩，這對聯準會 (Fed) 來說是個好消息，當前利率政策能讓通膨持續降溫。消息公布後，主要指數期貨在美股盤前走揚。

市場分析指出，最新非農數據顯示美國勞動市場在今年強勁開局後正在出現一定程度的降溫。報告進一步表明，對工人的需求正在放緩，但該數據可能並不等於 Fed 主席鮑爾所說的「意外疲軟」，而會因此需要採取政策反應。

Fed 在本周的貨幣政策會議上，連續第 6 次保持利率不變，鮑爾認為貨幣政策是具有限制性的，因為勞動力需求有所疲軟，儘管勞動力需求仍然超過可用工人的供應。由於通膨已從 2022 年的高峰大幅回落，Fed 官員現在也將重點放在確保就業最大化。

截至台北時間周五（3 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.14%，至每股 182.06 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周五表示，已結束一項調查約 15 萬 8716 輛特斯拉 Model X 和 Model S 車輛後視攝影機失效的工程分析。NHTSA 表示，特斯拉召回車輛似乎已解決零件故障帶來的風險，但將繼續監控召回的有效性。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 7.06%，至每股 185.25 美元

對蘋果來說，iPhone 銷量下滑 10% 似乎是個問題，因為該公司有一半的收入都仰賴這些設備。然而，當蘋果周四美股盤後公布第二季業績下滑時，投資人似乎不以為意，盤後股價反而勁揚 7%，且有望在周五 美股開盤後創下 2022 年 11 月以來最大漲幅。

Coinbase(COIN-US) 早盤股價上漲 0.15%，至每股 229.20 美元

受惠幣圈牛市，加密貨幣交易所 Coinbase 日前公布第一季財報優於預期，但警告加密交易量激增，公司將不得不提高支出維持交易基礎設施。隨著第一季加密貨幣交易的繁榮，Coinbase 的命運與去年相比發生巨大逆轉，但該公司警告稱，在第二季支出會提高。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月非農新增就業報 17.5 萬人，預期 23.8 萬人，修正後前值 31.5 萬人

美國 4 月失業率報 3.9%，預期 3.8%，前值 3.8%

美國 4 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

美國 4 月平均每小時薪資年增率報 3.9%，預期 4.0%，前值 4.1%

美國 4 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 4 月勞動參與率報 62.7%，預期 62.7%，前值 62.7%

美國 4 月 Markit PMI 服務業指數終值預期 50.9，前值 52.1

美國 4 月 ISM 服務業指數預期 50.9，前值 51.7

華爾街分析：

債券交易員將 Fed 首次降息的預期時間表提前一個月至 11 月。這項重新定價是在 Fed 周三召開最新政策會議之後，短期美國公債出現自 1 月以來最大的兩天上漲。對利率最敏感的 2 年期公債殖利率已從周二的年高點 5.04% 下跌 17 個基點至 4.87%。