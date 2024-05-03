經濟學家：Fed與ECB降息政策分歧 恐怕給歐元帶來麻煩

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-03 20:45

美媒《CNBC》周五 (3 日) 報導，Tressis Gestion 首席經濟學家 Daniel Lacalle 日前在《Street Signs Europe》節目上表示，歐洲央行 (ECB) 在降息問題上與美國聯準會 (Fed) 意見相左的前景，對歐元區 20 國而言可能「尤其不利」。

除非出現重大意外，否則 ECB 可能將在 6 月降息，近期歐元區通膨數據也支撐 ECB 即將降息觀點。與此同時，Fed 日前宣布維持利率不變，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 表示，在通膨降至 2% 目標水準方面缺乏進一步進展。

Fed 在聲明中表示，在更有信心通膨往 2% 目標邁進前，預料不會降息。該行重申其在 3 月和 1 月會後聲明的措辭。而這也讓 ECB 堅定走在比 Fed 更早降息的道路上。

Lacalle 在節目上說：「目前降息的問題在於，ECB 認為歐元走強是理所當然。如果他們在 Fed 之前降息，這基本上是向全球發出一個訊號，即歐元需要貶值。」如果歐元走弱，歐元區的進口帳單就會上升，使歐元區的成長更加困難。

Lacalle 說：「歐洲央行 6 月降息不會讓德國、法國、西班牙獲得更多信貸，因為小幅降息並非信貸需求的驅動因素。」他補充說：「信貸需求之所以上升是因為存在經濟和投資機會，而這些機會受到監管和歐元區誤入歧途的能源政策限制。」

對於上述報導，歐洲央行發言人拒絕置評。

另一方面，國基貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 淡化歐美貨幣政策產生負面影響的可能性。日前她在《CNBC》受訪時說：「我們並不太擔心匯率的影響，根據 IMF 分析，Fed 和 ECB 支菸 50 個基點的利率差異可能會導致匯率出現 0.1% 至 0.2% 的微小波動。」

至於 ECB 是否即將降息，ECB 總裁拉加德上月首訪時說預估短期內會降息，只要沒有額外重大意外衝擊。她當時說：「我們指數要在這個通膨降溫的過程建立更多一點信心，倘若它 (通膨) 按照我們預期的發展，而且過程中沒有受到重大衝擊，我們將走向一個必須緩和限制性貨幣政策的時刻。」

根據歐元區本周二公布的數據，該區 4 月物價穩定在 2.4%，而今年前 3 個月經濟恢復成長。Tressis Gestion 首席經濟學家 Lacalle 表示，市場普遍認為歐洲高利率是經濟成長遲緩的罪魁禍首，然而歐元區經濟放緩絕對與升息無關。