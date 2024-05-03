分析師：OPEC+可能需要在下個月解決石油產能難題
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-03 19:55
外媒周五 (3 日) 報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 下個月開會面臨的主要問題是，是否將石油減產政策延續至下半年，不過可能也還有需要解決產能的長期問題。
OPEC + 正在評估各成員國能生產多少原油，摩根大通 (JPM-US) 認為，3 個關鍵國家應該有資格上調產能。該行分析師 Natasha Kaneva 在一份報告中表示，從明年起阿拉伯聯合大公國、哈薩克、伊拉克的日產量將增加 30 萬桶。
與此同時，阿聯已經發出更大的增產訊號，該國國家石油公司阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 本周宣布已將日產量提高 20 萬桶，至 485 萬桶。然而這項計畫中的增產可能會對 OPEC + 的團結和整體油價構成威脅。
Kaneva 指出，OPEC + 領導國沙烏地阿拉伯已經擁有大量閒置產能，全球石油需求將在 2025 年放緩。在這種環境下，穩定全球供應支撐油價，變成一項越來越大的挑戰。他認為，OPEC + 面臨的主要問題仍是 2025 年失衡問題，即便該組織成員國今年維持減產政策也沒辦法解決。
截稿前，7 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.43%，至每桶 84.03 美元；6 月到期的西德州原油期貨上漲 0.34%，至每桶 79.22 美元。
對 OPEC + 來說，適當的成員國產能成長一直是一個棘手問題。2021 年，當阿聯、沙烏地阿拉伯在增產方面產生衝突，OPEC + 組織幾乎面臨破裂。去年這個問題再次爆發，最終的妥協導致安哥拉在加入數十年後退出該組織。
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