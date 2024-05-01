〈房產〉房市買盤不墜 六都前4月交易量年增31%以高雄表現最亮眼

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-01 17:51

全台六都會區今 (1) 日公布 2024 年 4 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 2905 棟，月減 0.7%，年增 43.3%，累計 2024 年六都前 4 月交易量 8 萬 5797 棟，年增 31.4%，4 月建物移轉以新北市及高雄最旺，高雄移轉 4202 棟，年增幅高達 59.7，年成長居六都之冠。

統計資料顯示，2024 年 4 月全台六都建物買賣移轉棟數月減 0.7%，幾乎是與 3 月持平，六都交易增減互見，新北市、台中市與高雄市較 3 月成長，新北市成長 5.7%，台中市月增 2.1%，高雄市月增 9.5%，其餘四都均較 3 月量縮，台北市月減 7.8%，桃園市月減 6.6%，台南市月減 16.1% 最多。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，與 3 月相比，4 月高雄建物移轉逆勢成長 9.5% 表現最為亮眼，主要是左營區與楠梓區有新屋交屋潮挹注，都有 150 棟以上的增長，帶動交易量增加，且 4 月交易量 4202 棟也創 2021 年 12 月以來的 28 個月新高紀錄。

陳金萍進一步指出，4 月的建物買賣移轉棟數反映的是 3 月至 4 月初的市況，雖 4 月初適逢清明連假，工作天數較短，但目前市場仍延續年前相對熱絡的買氣，自用當道，房市交易穩健，加上部分縣市新屋交屋潮拉抬交易量能，讓六都 4 月建物買賣移轉量較 3 月僅微縮 0.7%。

另與 2023 年 4 月相比，2024 年 4 月的全台六都建物買賣移轉棟數年增 43.3%，其中並以高雄市年增 59.7% 勇冠六都。陳金萍指出，2023 年 4 月在政策衝擊淡化，房市回歸供需基本面，成屋交易量回穩，但新屋交屋潮暫時退卻，少了新屋交屋的帶動，房市交易降溫，但今年 4 月房市交易仍較去年成長超過 4 成，顯見今年房市交易的熱絡明顯優於去年。

陳金萍表示，進一步觀察今年 1-4 月六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為 8 萬 5797 棟，與去年同期相比年增 31.4%，創下自 2012 年來、13 年來同期第三高紀錄，僅次於 2013 年與 2022 年，房市表現仍處高檔，買氣火熱。其中台北市年增 28.1%，新北市年增 28.7%，桃園市年增 36.3%，台中市年增 24.6%，台南市年增 38.1%，持續創下歷史新高紀錄，高雄市年增 37.4%，創下 17 年來最高紀錄，觀察六大都會區均較去年同期成長超過二成，顯示今年交易動能仍強勁。