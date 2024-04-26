〈房產〉境外資金回台鬆綁 3000億活水注入房市？ 央行：與事實有出入

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-26 19:36

對於不動產聯盟看漲房市，認為境外資金回台專法管制鬆綁後有助創造上兆元不動產潛在購買力，中央銀行今 (26) 日發布說明指出，為免外界誤解，查事實為，目前存放於外幣專戶尚未運用資金約 42 億美元，折合新台幣 1380 餘億元，並非 3000 億元。

央行指出，媒體報導引述不動產聯盟總會理事長表示，境外資金回台專法管制期限將屆，以目前匯回新台幣 3351 億元估算，管制鬆綁後可創造上兆元不動產潛在購買力，對房市注入活水，查此與事實有所出入。

央行說明，為免外界誤解，釐清說明如下，境外資金匯回管理運用條例 2019 年 8 月 15 日上路，於 2021 年 8 月 16 日落日，總計實際匯回資金 115 億美元 (依當時匯率折合新台幣 3351 億元)，扣除課稅與已運用於實質投資、金融投資和自由運用後，目前存放於外幣專戶尚未運用資金約 42 億美元，折合新台幣 1380 餘億元。