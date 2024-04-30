〈房產〉數位發展成企業致勝關鍵 永慶投入大量資源培育資通訊人才

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-30 17:58

對科技應用、數位轉型的投入，已成為企業成長的關鍵。永慶房產集團不斷投入大量資源進行科技創新和人才養成，現已培育起一支 300 人規模的團隊，不斷優化消費者的購售屋體驗、以及提供房仲經紀人便捷高效的服務工具。永慶房產集團持續擴大招募資通訊好手，引領房仲產業向上進步。

《2024 能源、資源與工業產業趨勢展望系列報告》指出，數位科技與 AI 有效帶動產業轉型，為企業持續成長的致勝關鍵。永慶房產集團資訊部協理呂學堯指出，企業如果要持續推動數位創新，相關科技人才的培育便是企業最重要的投資之一。

為了引領房產科技的創新，永慶房產集團培育起一支 300 人規模的團隊，聚焦房產科技的發展，從研究、企劃、開發、上線到優化全都親手包辦。呂學堯指出，組建團隊只是第一步，幫助資通訊人才掌握產業生態，再根據產業的特性和痛點，設計科技解決方案、規劃未來發展的可能方向，才能驅動企業不斷創新。

為此，每一位新進的永慶資通訊團隊夥伴，都要先接受 1-3 個月的「PropTech Workshop」新人培訓期。在這段期間，新進的資訊同仁將深入學習房仲產業的特性和生態，並且透過實作練習，掌握實際專案中的工作內容。每一位新進同仁也都會有一位專屬的學長姐，給予工作上的回饋和建議，減輕新進夥伴的工作壓力，也讓他們的專業能力成長更加迅速。

除了「PropTech Workshop」新人培訓之外，永慶更不定期舉辦技術交流活動、或是透過專案合作，幫助不同領域的資通訊人才相互交流。呂學堯分享，一項科技工具的推出，通常需要仰賴不同領域的專業協同合作，才能臻於完美。此外，在某一領域所遇到的技術難題，往往可以在其他領域中獲得解決方法，或是提供更好的技術路徑，幫助解決難題。

因此永慶長期透過「技術交流分享會」或是專案合作，促進不同領域的夥伴集體討論、分享看法，幫助資通訊人才跨域溝通，進而促進技術開發的火花、甚至培養夥伴多元的技術能力。呂學堯分享，這些交流活動還能帶動團隊的合作風氣，讓專案執行更有效率。

呂學堯表示，現今科技發展快速，在短短的時間內，AI、5G、區塊鏈、雲端運算等技術不斷問世更日趨成熟。未來科技發展的速度將會越來越快，帶來的改變也越來越大。面對科技演進如此快速的時代，一間企業唯有具備好科技應用、創新的能力，才能將新科技、新工具轉換成為優勢和商機，甚至引領產業的未來發展。

呂學堯分享，為了探索科技應用可能、創新科技服務，並持續引領房仲產業的科技發展，永慶房產集團持續廣招數位和資通訊的優秀人才，擴大團隊規模。歡迎所有對房地產產業、房產科技有興趣的求職者，加入永慶的行列。