興富發微型商辦首發台中「市政萬象廣場」公開 估總銷80億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-02 13:16

上市建商興富發 (2542-TW) 自 2013 年逐步聚焦商辦產品，同時，在今年起規劃在再於桃園、台中及高雄推出小坪數的微型辦公室商品，3 月中旬起在台中潛銷微型商辦首發產品「市政萬象廣場」預售案，規劃 25-45 坪，在台中七期市政、文心路龍頭角地今 (2 ) 日正式公開，概估先前的預約銷售近 6 成。

興富發的台中市「市政萬象廣場」個案，總銷 80 億元，基地面積 733 坪，爲地下 7 層及地上 23 樓建案，25 坪小坪數戶總價在 2000-3000 萬元，概估銷售已 6 成，預計 2028 年年中完工。

在後疫情時代新創企業發展，興富發集團規劃台中、高雄推出，預計在 2027 年以後陸續取得使照，為成長增添動能。

其中以高雄亞灣區的「特貿三」案來看，將全部興建 6 棟建物，除台電及市府各分回 1 棟之外，興富發在此案分回的 4 棟商辦，除 1 棟規劃 70-100 坪的大型辦公室之外，其餘 3 棟將規劃爲 30-40 坪的微型商辦。