〈房產〉薪情苦 台南人買房5年間房貸負擔占比從59%飆升到75%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-26 11:38

全台房價攀升快速，大眾的薪資成長跟不上房價漲幅。內政部最新公布的 2023 年第三季全國房價所得比已攀升至 9.86 倍，民眾購屋負擔持續加重。房仲集團統計全台近五年來房貸負擔與薪資的占比，發現 2023 年全台房貸負擔占比已突破 8 成，而台北市房貸負擔占比竟達薪資的 1.47 倍，為七都之最。台南市則是房貸負擔占比 5 年間增長幅度達 16%，增幅為七都之首。

永慶房屋指出，近五年間，全台房貸負擔已從 75% 提升至 83%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，2020 和 2021 年在低利及資金浪潮等多重力道支撐下，帶動自住、置產購屋需求出籠及市場看漲房價的預期心理，全台房市買氣大噴發，房價漲勢勁揚。然而在 2022 年初，為控制飆升的通膨，各國實施貨幣緊縮政策，台灣也跟著採取升息手段，使須繳的房貸金額隨之而增加。

在全台房價迅速飆漲下，受薪族想要以「薪水存頭期款、繳房貸」，變得越來越困難。若以 2023 年全台平均住宅總價 1245 萬元、貸款八成、30 年期本息平均攤還的條件下，截至最新公布的 2023 年 2 月五大行庫新增房貸利率 2.077% 來計算，每個月須繳 3 萬 7199 元的房貸，已占平均提繳工資的 83% 左右；若有適用於新青安的購屋族群，儘管貸款年限調長至 40 年期，優惠的 3 年內每月仍須繳 2 萬 8996 元，往後每月須繳 3 萬 462 元，房貸占比也逼近 7 成。

陳金萍指出，若只能貸款 30 年，這也意味著高達 8 成以上收入都要拿去繳房貸，對於受薪族來說，是非常大的經濟負擔，且勢必嚴重壓縮其他生活支出，且未來央行若還有升息打算或短期內無降息可能，房貸負擔壓力不容小覷。要光靠薪資達成購屋的夢想，對現代人來說是難上加難。

進一步觀察六都和新竹縣市狀況，2023 年台北市房貸負擔占比達 147%。陳金萍指出，台北市因房屋平均總價高昂，儘管五年來平均提繳工資已增加 13%，但是每月須繳房貸為 7 萬 6251 元，遠大於平均提繳工資的 5 萬 2044 元，房貸負擔占比僅小幅下滑，從 166% 降到 147%。不過這個占比對於受薪族來說，有著極大的經濟壓力，想要單靠薪資擁有北市門牌，幾乎是不可能的任務。

至於台南市短短 5 年間房貸負擔占比就增加 16 個百分點，居七都之冠。陳金萍表示，近年來，台南市受惠於科技園區、公共設施及重大建設進駐等利多議題，替當地房市增添許多想像空間，吸引大批買盤湧入，房價更是出現大幅飆漲的現象，五年間平均購屋總價大增 237 萬元，漲幅達 32.5%。然而對於薪資原先就低於全台平均，且成長幅度不高的本地受薪族群來說，購屋壓力迅速暴增，陷入無力買房的困境，因此成為七都裡這五年間房貸負擔占比增加最多的都會區。