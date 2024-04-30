〈美股早盤〉美Q1勞動力成本增速超預期 通膨壓力續存 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-30 21:38
美股主要指數周二 (30 日) 開低，此前美國第一季勞動力成本增速超預期成長，暗示通膨壓力續存，在美國央行公布最新利率決策前，市場情緒普遍保持謹慎。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.1%。
聯準會 (Fed) 本周公布利率決策前，美國勞工統計局 (BLS) 周二公布數據顯示，今年第一季聘雇成本指數 (ECI) 季增 1.2%，高於市場預期的 1.0% 與前值 0.9%，創下一年來最大增幅，讓美股再次承受壓力。
美股周二開盤前，美債十年期殖利率攀升 5 個基點至 4.66%，美元指數升至 105.84。第一季 ECI 走揚可能會增加通膨頑強難降的風險，Fed 在今年上半年降息的可能性已相當渺茫。
FHN Financial 分析師 Will Compernolle 表示：「相比平均時薪數據，Fed 更青睞這一指標 (ECI)，因為它是單季來看的，更全面地考慮了員工薪酬，而不僅僅是工資，並且考慮了時薪數據中可能扭曲工資壓力的構成問題。」
以 Max Kettner 為首的滙豐 (HSBC) 策略師表示，美國今年持續的通膨對股市上漲未必是個壞消息，因為更高的殖利率反映強勁的經濟成長。他們在報告中寫道：「如果 Fed 的降息結果更像上世紀 90 年代中期和 2019 年的重新調整，那對風險資產來說不一定是壞消息。」
截至台北時間周二（30 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 186.43 點或 0.49%，暫報 38,199.66 點
- 那斯達克綜合指數下跌 56.16 點或 0.35%，暫報 15,926.92 點
- 標普 500 指數下跌 14.43 點或 0.28%，暫報 5,101.20 點
- 費半上漲 1.41 點或 0.03%，暫報 4,767.20 點
- 台積電 ADR 上漲 0.11% 至每股 138.65 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.66%
- 紐約輕原油下跌 0.35% 至每桶 82.34 美元
- 布蘭特原油下跌 0.31% 至每桶 88.13 美元
- 黃金下跌 1.83% 至每盎司 2,314.50 美元
- 美元指數升至 105.78
焦點個股：
可口可樂 (KO-US) 早盤股價下跌 0.56%，至每股 61.69 美元
可口可樂周二美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，受惠消費者購買力道強勁，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，與此同時還上調全年內增性營收 (Organic Revenue) 展望。
麥當勞 (MCD-US) 早盤股價下跌 3.56%，至每股 263.81 美元
全球速食龍頭麥當勞周二美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，受美國同店銷售放緩、全球同店銷售連續第四季下再加上以色列 - 哈瑪斯戰爭影響，雖然該季營收符合華爾街分析師預期，但獲利表現遜色。
禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 6.57%，至每股 785.62 美元
禮來公司周二 公布的第 一季調整後獲利超出華爾街的預期，並由於其暢銷糖尿病藥物 Mounjaro 和新推出的減肥藥物 Zepbound 的強勁銷售，調升全年財測。
今日關鍵經濟數據：
- 美國第一季 ECI 季增率 1.2%，預期 1.0%，前值 0.9%
- 美國 2 月 FHFA 房價指數月增率 1.2%，預期 0.1%，前值 - 0.1%
- 美國 4 月經濟評議會消費者信心指數預期 104.0，前值 104.7
華爾街分析：
麥格理策略師日前在一份報告中表示，Fed 今年降息的可能性很小，幾乎為零，升息倒是有可能的。潛在的升息將對市場形成衝擊，因為儘管 1 月至 3 月的一系列通膨報告高於預期，但很少有人預想到今年會升息。
摩根大通首席市場策略師表示，美股可能會重演去年 8 月開始的夏末暴跌。主要原因是利率長期保持高位對成長的影響給今年的股市上漲帶來了風險，大型科技公司先前的上漲掩蓋了投資者對利率的擔憂。
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