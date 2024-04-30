〈美股早盤〉美Q1勞動力成本增速超預期 通膨壓力續存 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-30 21:38

美股主要指數周二 (30 日) 開低，此前美國第一季勞動力成本增速超預期成長，暗示通膨壓力續存，在美國央行公布最新利率決策前，市場情緒普遍保持謹慎。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.1%。

聯準會 (Fed) 本周公布利率決策前，美國勞工統計局 (BLS) 周二公布數據顯示，今年第一季聘雇成本指數 (ECI) 季增 1.2%，高於市場預期的 1.0% 與前值 0.9%，創下一年來最大增幅，讓美股再次承受壓力。

美股周二開盤前，美債十年期殖利率攀升 5 個基點至 4.66%，美元指數升至 105.84。第一季 ECI 走揚可能會增加通膨頑強難降的風險，Fed 在今年上半年降息的可能性已相當渺茫。

FHN Financial 分析師 Will Compernolle 表示：「相比平均時薪數據，Fed 更青睞這一指標 (ECI)，因為它是單季來看的，更全面地考慮了員工薪酬，而不僅僅是工資，並且考慮了時薪數據中可能扭曲工資壓力的構成問題。」

以 Max Kettner 為首的滙豐 (HSBC) 策略師表示，美國今年持續的通膨對股市上漲未必是個壞消息，因為更高的殖利率反映強勁的經濟成長。他們在報告中寫道：「如果 Fed 的降息結果更像上世紀 90 年代中期和 2019 年的重新調整，那對風險資產來說不一定是壞消息。」

截至台北時間周二（30 日）22 時許：

焦點個股：

可口可樂 (KO-US) 早盤股價下跌 0.56%，至每股 61.69 美元

可口可樂周二美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，受惠消費者購買力道強勁，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，與此同時還上調全年內增性營收 (Organic Revenue) 展望。

麥當勞 (MCD-US) 早盤股價下跌 3.56%，至每股 263.81 美元

全球速食龍頭麥當勞周二美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，受美國同店銷售放緩、全球同店銷售連續第四季下再加上以色列 - 哈瑪斯戰爭影響，雖然該季營收符合華爾街分析師預期，但獲利表現遜色。

禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 6.57%，至每股 785.62 美元

禮來公司周二 公布的第 一季調整後獲利超出華爾街的預期，並由於其暢銷糖尿病藥物 Mounjaro 和新推出的減肥藥物 Zepbound 的強勁銷售，調升全年財測。

今日關鍵經濟數據：

美國第一季 ECI 季增率 1.2%，預期 1.0%，前值 0.9%

美國 2 月 FHFA 房價指數月增率 1.2%，預期 0.1%，前值 - 0.1%

美國 4 月經濟評議會消費者信心指數預期 104.0，前值 104.7

華爾街分析：

麥格理策略師日前在一份報告中表示，Fed 今年降息的可能性很小，幾乎為零，升息倒是有可能的。潛在的升息將對市場形成衝擊，因為儘管 1 月至 3 月的一系列通膨報告高於預期，但很少有人預想到今年會升息。