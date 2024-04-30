〈財報〉可口可樂上季業績超預期 提高年度銷售預測

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-30 21:01

可口可樂周二 (30 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，受惠消費者購買力道強勁，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，與此同時還上調全年內增性營收 (Organic Revenue) 展望。

展望未來，可口可樂預估今年全年內增性營收將成長 8% 至 9%，高於其先前預期的 6% 至 7%，另外也維持今年每股獲利成長 4% 至 5% 的預期。市場分析認為，該公司上季成績令人鼓舞，但以美元為基礎上來看，似乎一切將保持不變。

根據財報，可口可樂第一季 (截至 3/31) 營收年增 3% 至 113 億美元，高於分析師預期的 111.07 億美元、經調整後每股獲利報 0.72 美元，也高於分析師預估的 0.72 美元、淨利報 31.77 億美元，合每股獲利 0.74 美元，略高於去年同期的 31.07 億與 0.72 美元。

F/m Investments 資深投資組合經理 Christian Greiner 表示:「可口可樂在某些國際市場表現不錯，這些市場對通膨的影響已經習以為常。坦白說，可口可樂擁有強大的品牌力量，因此他們沒有看到這種侵蝕。」

值得注意的是，該公司第一季不包括匯率和收購影響的內增性營收成長 11%，高於分析師預期，預估全年將成長 9%，高於其此前 6% 至 7% 的區間，也打敗分析師平均預期。

另外，可口可樂第一季單箱銷量僅成長 1%，低於分析師預期，水、運動飲料、咖啡和茶在該季銷售出現下滑。與此同時，該公司表示最近幾季因投入成本上升，在第一季把所有產品售價上調 13%，高於分析師預期的漲幅，不過仍未澆熄消費者的購賣力道。

可口可樂表示，美國市場對自家汽水需求激增，主要是外出活動方面，因為看電影、餐廳餐的消費者願意購買價格更高的汽水和果汁。