〈財報〉中東衝突、美國同店銷售放緩 麥當勞Q1業績憂喜參半

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-30 20:32

全球速食龍頭麥當勞周二 (30 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，受美國同店銷售放緩、全球同店銷售連續第四季下再加上以色列 - 哈瑪斯戰爭影響，雖然該季營收符合華爾街分析師預期，但獲利表現遜色。

根據財報，麥當勞第一季 (截至 3/31) 營收年增 5% 至 61.7 億美元，約略符合分析師預估的 61.6 億美元、經調整後每股獲利報 2.70 美元，低於分析師預期的 2.72 美元、上季獲利報 19.3 億美元，合每股 2.66 美元，高於去年同期的 18 億美元或每股 2.45 美元。

值得注意的是，麥當勞第一季全球同店銷售僅成長 1.9%，遠不及分析師預期的成長 2.35%，連續第四季衰減，按照該指標衡量，該公司所有地區的銷售額都低於預期，包括在關鍵的美國市場略有下滑，另外中東在內的業務部門也出現衰退跡象。

具體來看，麥當勞美國第一季同店銷售額成長 2.5%，遠遠低於去年同期 12.6% 的增幅，也不及分析師預期的 2.55%。這表明在通膨居高不下的情況下，阮囊羞澀的美國民眾對速食連鎖餐廳的優惠十分挑剔。

麥當勞為提振美國營收，推出限時平價套餐吸客。不過 BTIG LLC 分析師 Peter Saleh 認為，今年上半年的客流量不會逐漸改善，而打折的策略可能為侵蝕獲利。

其他數據方面，該公司國際發展許可市場部門的同店銷售額在第一季下降 0.2%，抵銷日本、拉丁美洲和歐洲的積極趨勢，不過高於分析師預估的成長 0.98%，該部門在去年占總營收的 10%。

麥當勞高層曾警告，與中東戰爭有關的抵制活動會影響營運成長放緩，而在財報公布的同日，該公司警告：「只要戰爭繼續，營收就會疲軟」。