〈財報〉蠶食蘋果等同業中國手機市占 華為上季獲利暴增近6倍

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-30 19:51

根據華為控股公司在中國銀行間同業拆借中心 (National Interbank Funding Center, NIFC) 網站公布的文件顯示，這家位於深圳的公司第一季 (截至 3/31) 的獲利年增 564% 至人民幣 196 億元 (以下單位皆同)、營收年增 37% 至 1,785 億元。不過該公司在文件中並未提供各個業務部門的銷售細節。

外媒分析指出，華為上季驚人的獲利成長凸顯出，該公司為懼美國制裁仍在復甦。根據研究公司 Counterpoint 的數據，華為的智慧型手機出貨量在第一季飆升 70%，此前該公司去年出人意料地捲土重來，推出了一款搭載中國製造的先進 7 奈米晶片的新型 5G 手機。

Counterpoint 估計，與之形成鮮明對比的是，蘋果 iPhone 在中國的銷量在第三季下降 19%。

本月早些時候，華為推出了晶片略有改進的新款 Pura 70 智慧型手機系列，顯示其有能力維持先進半導體的生產，並在其本土向蘋果施加壓力。由 Edison Lee 領導的 Jefferies 分析師進行的市場調查顯示，Pura 70 系列在上市後兩天內就銷售一空。