上半年利潤率預測謹慎 Stellantis美股盤中暴跌逾10%

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-01 00:30

汽車製造商 Stellantis 財務長 Natalie Knight 周二 (30 日) 表示，該公司預估整個上半年獲利將走弱，利率潤處在先前預估的底部。此前該公司公布今年首季財報，營收年減逾一成，低於分析師預期。

Knight 表示，Stellantis 全心致力於全年調整後營益達到兩位數成長逾其，以及工業自由現金流為正值。然而今年上半年利潤率預估介在 10% 至 11% 之間，在很大程度上反映上半年營收疲軟，不力區域組合以及持續外匯逆風預期。

Stellantis 在米蘭掛牌股票周二稍早一度跌逾 8%，為義大利藍籌股中表現最差。截稿前，Stellantis(STLA-US) 美股 ADR 盤中暴跌 11.10%，每股暫報 22.16 美元。

儘管如此，Knight 也表示由於計畫推出一系列新車款，下半年仍有提高獲利的契機。她表示，新的產品組合過渡期將給現金帶來壓力，預估上半年的自由現金流會明顯低於去年水準。

至於財報方面，Stellantis 今年第一季營收年減 12% 至 417 億歐元 (約 446 億美元)，低於華爾街分析師預期的 426 億歐元。

對此該公司表示，由於銷量下滑、不利的產品組合和外匯波動等因素拖累業績，儘管這些因素都被「堅定」的訂價權部分取消。

Knight 解釋說道：「我們正在減少庫存，好在今年關鍵地區推出新產品或周期中期產品之前，鞏固公司強勁的相對定價。」